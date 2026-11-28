Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), την Κυριακή αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο

Σε χειμωνιάτικο σκηνικό εισέρχεται από την Κυριακή (29/11) ο καιρός, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει, πέρα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένες χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ πρόσκαιρα χιόνια προβλέπονται και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Σύμφωνα με το Meteo.gr, κύριο χαρακτηριστικό της δεύτερης φάσης της κακοκαιρίας θα είναι η σταδιακή επικράτηση θυελλωδών βόρειων ανέμων στο Αιγαίο. Έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής, οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τα 100 χλμ./ώρα, ενώ τοπικά στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων ενδέχεται να αγγίξουν τα 120 χλμ./ώρα.

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Παράλληλα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας. Σταδιακά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν στη Θεσσαλία και πιθανώς στην κεντρική Στερεά Ελλάδα, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Στον σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr αποτυπώνεται το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, βάσει των υπολογισμών του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις



Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), την Κυριακή αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

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Για τα φαινόμενα αυτά έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλη τη Θεσσαλία



Την ίδια ώρα, υποχρεωτικός είναι από σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, το μέτρο λαμβάνεται εν όψει της επιδείνωσης του καιρού και της κακοκαιρίας «Άργος», με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι σχετικές αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας αφορούν οχήματα όλων των κατηγοριών και καλύπτουν το σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών περιοχών.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει συστάσεις προς τους οδηγούς, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τα ακόλουθα:

Να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και χρήσης των αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων μέσων.

Να προσαρμόζουν την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Να τοποθετούν τις αλυσίδες σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο, χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

Να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.