Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη σύγκριση τιμών και την εξεύρεση των καλύτερων ευκαιριών

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ δαπάνησαν συνολικά 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια της φετινής Black Friday, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics. Το ποσό αυτό σημείωσε αύξηση 11,1% σε σύγκριση με πέρυσι, με τις αγορές ηλεκτρονικών ειδών και παιχνιδιών να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Οι δαπάνες ξεπέρασαν ελαφρώς την αρχική εκτίμηση της Adobe, που έκανε λόγο για περίπου 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι λιανοπωλητές προσέφεραν σημαντικές εκπτώσεις σε είδη ένδυσης και οικιακές συσκευές, επιχειρώντας να προσελκύσουν Αμερικανούς καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πιέσεις από τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές στα καύσιμα.

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Η φετινή εορταστική περίοδος διαμορφώνεται με βασικό χαρακτηριστικό την αναζήτηση προσφορών και τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη σύγκριση τιμών και την εξεύρεση των καλύτερων ευκαιριών.

Επιπλέον, αυξάνεται η χρήση της επιλογής «αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα» (buy now, pay later), η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Adobe Analytics, αναμένεται να συνεισφέρει 1,09 δισεκατομμύρια δολάρια στις διαδικτυακές δαπάνες κατά τη διάρκεια της Cyber Monday. Η αύξηση αυτή φτάνει το 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όπως αναφέρει η έκθεση της Adobe, κατά τη διάρκεια της Black Friday, ξεχώρισαν τα βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, ενώ οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές για να προμηθευτούν και είδη πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα καθαρισμού, είδη για κατοικίδια και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.