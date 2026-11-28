Η μαζική κινητοποίηση των παικτών ανάγκασε τον άνδρα να αποσυνδεθεί από το παιχνίδι πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ δεκάδες άλλοι χρήστες με παρόμοια ονόματα δέχτηκαν επιθέσεις

Για τρεις συνεχόμενες νύχτες ο σύζυγος έκανε… ολονυχτίες μπροστά στον υπολογιστή παίζοντας World of Warcraft. Όσο εκείνος έμενε ξύπνιος μέχρι το ξημέρωμα, ολοκληρώνοντας αποστολές και σκοτώνοντας εικονικούς εχθρούς, κρατούσε άυπνη και τη σύζυγό του, η οποία προχώρησε σε μια μάλλον ασυνήθιστη έκκληση: Δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο καλούσε την κοινότητα των παικτών να εξοντώσουν τον χαρακτήρα του συζύγου της κάθε βράδυ, μήπως έτσι αναγκαστεί να πέφτει για ύπνο πιο νωρίς και καταφέρει και εκείνη να κοιμηθεί κανονικά.

Η έκκλησή της έγινε τόσο viral που οδήγησε σε ένα φρενήρες online κυνηγητό κατά του χαρακτήρα του συζύγου, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του παιχνιδιού στην Κίνα!

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Η κατάσταση στο σπίτι του ζευγαριού είχε φτάσει στο απροχώρητο, καθώς το πάθος του άνδρα για το gaming επηρέαζε άμεσα την καθημερινότητα και την υγεία της συζύγου του. Αντί όμως να καταφύγει σε παραδοσιακούς καυγάδες ή να τραβήξει την πρίζα του υπολογιστή, η γυναίκα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους κανόνες του παιχνιδιού προς όφελός της.

Με το βίντεο που ανήρτησε, έδωσε στους συμπαίκτες του συζύγου της μια ξεκάθαρη αποστολή: όπως είχε γίνει, λόγω αϋπνίας, ανυπόφορη η ζωή της στον πραγματικό κόσμο, να κάνουν κι εκείνοι τη ζωή του χαρακτήρα του συζύγου της αφόρητη μέσα στον ψηφιακό.

Η ανταπόκριση της κοινότητας των gamers ήταν άμεση και μαζική. Το κάλεσμα για βοήθεια συγκίνησε χιλιάδες παίκτες, ενώ η επίσημη σελίδα του World of Warcraft στην Κίνα έδωσε τη δική της έγκριση, ενισχύοντας τη δημοσιότητα της ανάρτησης. Ο στόχος είχε πλέον όνομα: ο χαρακτήρας με το ψευδώνυμο «tiantiankaixin» βρέθηκε στο στόχαστρο μιας ολόκληρης στρατιάς αποφασισμένων παικτών.

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Κυνήγι χωρίς έλεος

Τα αποτελέσματα της online «επικήρυξης» φάνηκαν από το πρώτο κιόλας βράδυ εφαρμογής του σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης συνεδρίας, ο χαρακτήρας του άτυχου συζύγου δεχόταν αλλεπάλληλες επιθέσεις και στελνόταν συνεχώς πίσω στο σημείο αναγέννησης (respawn point), κάνοντας την εμπειρία του παιχνιδιού εντελώς αδύνατη.

Η πίεση αυτή λειτούργησε άμεσα. Κατά τη δεύτερη νύχτα, ο άνδρας αναγκάστηκε να αποσυνδεθεί από το παιχνίδι πριν από τα μεσάνυχτα, αναζητώντας λίγη ηρεμία.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον κλοιό των διωκτών του, ο παίκτης προσπάθησε για να κρυφτεί να χρησιμοποιήσει ξόρκια που τον έκαναν αόρατο. Ωστόσο, οι έμπειροι «κυνηγοί» του παιχνιδιού κατάφεραν να τον εντοπίσουν ξανά και ξανά, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε ασφαλές καταφύγιο γι’ αυτόν.

Τελικά, η τακτική της συζύγου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ο «πρωταγωνιστής» της ιστορίας πλέον κλείνει τον υπολογιστή του γύρω στις 11:00 μ.μ., εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη ηρεμία στο σπίτι.

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Παράπλευρες απώλειες

Παρά το αίσιο τέλος για το ζευγάρι, η ιστορία είχε και μερικές απρόσμενες παράπλευρες απώλειες. Λόγω της τεράστιας δημοτικότητας που απέκτησε το συγκεκριμένο όνομα χρήστη, δεκάδες άλλοι παίκτες που είχαν επιλέξει το ίδιο ή παρόμοιο ψευδώνυμο βρέθηκαν αναίτια στο στόχαστρο.

Πολλοί από αυτούς δέχτηκαν επιθέσεις από gamers που πίστευαν ότι κυνηγούσαν τον «άτακτο» σύζυγο, αποδεικνύοντας ότι στον κόσμο των online παιχνιδιών, η συνωνυμία μπορεί μερικές φορές να κρύβει απρόβλεπτες παγίδες.