Ο Ερντογάν υποστήριξε, σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, ότι το ζήτημα των μειονοτήτων αποτελεί κοινή κληρονομιά και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιστικά κριτήρια

Οι διμερείς σχέσεις και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα Σάββατο (28/11) στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμά Μπαχτσέ, με τον Ερντογάν να υπογραμμίζει – σύμφωνα με το A Haber – ότι η Τουρκία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό ως προς την προοπτική να μετατραπεί το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελέσουν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας.

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Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas’ı kabul etti! Ege ve Doğu Akdeniz mesajı: İstikrar ve refah havzası olmalı https://t.co/zbppZJbo9S https://t.co/2UtcMYmoNe — A Haber (@ahaber) November 28, 2026

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, σημειώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της θετικής ατζέντας.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των μειονοτήτων, χαρακτηρίζοντάς το κοινή κληρονομιά των δύο χωρών και τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται πρωτίστως με ανθρωπιστικά κριτήρια.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, εξέφρασε την επιθυμία η θετική προσέγγιση της Άγκυρας στο συγκεκριμένο ζήτημα να έχει αντίστοιχη ανταπόκριση και από την ελληνική πλευρά, εκτιμώντας ότι μια τέτοια στάση θα συμβάλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος στις διμερείς σχέσεις.

Το μήνυμα για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με τον Ερντογάν να δηλώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ότι η Τουρκία δεν έχει καμία επιφύλαξη ως προς τη μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα ειρήνης.

Όπως σημείωσε, η ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να εξελιχθεί σε χώρο σταθερότητας και ευημερίας, στέλνοντας μήνυμα για τη διατήρηση θετικού κλίματος στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Τι αναφέρει για τη συνάντηση η Ελληνική Προεδρία

Η Ελληνική Προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι οι δύο πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μία γενική επισκόπηση σειράς θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.

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Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν, πως όσο οι εντάσεις οξύνονται και πυκνώνουν, τόσο σημαντικότερη καθίσταται η προσήλωσή μας στον διάλογο, την διπλωματία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας αναφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον σημαίνοντα ρόλο του. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ως γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες με άμεση γειτνίαση και μακρό παρελθόν, δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου έχουν ευθύνη να συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ο διάλογος, η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα έχουν πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως σε μια περίοδο που εμφανίζονται εστίες αστάθειας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και η μόνιμη Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από τουρκικής πλευράς, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.