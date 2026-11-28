Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν για έκτη φορά σε 12 αγωνιστικές και παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας μετά το εφιαλτικό ντεμπούτο του Ποτσετίνο

Βαριά ήττα γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία παραδόθηκε με 4-0 στην Μπρέντφορντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό στις τάξεις των φίλων της. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν για έκτη φορά σε 12 αγωνιστικές της Premier League και παρέμειναν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με το εντός έδρας ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο να εξελίσσεται σε εφιάλτη.

Παρότι η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, η Μπρέντφορντ αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γουίλσον, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, και τον Ουατάρα να μοιράζει τρεις ασίστ, οι φιλοξενούμενοι έστησαν ένα εντυπωσιακό πάρτι στο «Ολντ Τράφορντ».

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Το ματς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Ζίρκζι εκτέλεσε μετά από κάθετη πάσα του Τίλεμανς, όμως ο Κέλεχερ ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ: ο Νταλότ σέντραρε από δεξιά, ο Μαγκουάιρ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ντιαλό επιχείρησε να σκοράρει από κοντά, αλλά οι αμυντικοί της Μπρέντφορντ έβαλαν την κόντρα.

Η πίεση της Γιουνάιτεντ συνεχίστηκε. Στο 11′, ο Μπρούνο δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά, ενώ στο 18′ ο Ντόργκου αστόχησε από πλεονεκτική θέση, έπειτα από σέντρα του Ντιαλό.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, η Μπρέντφορντ χτύπησε στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της. Στο 19ο λεπτό, ο Ουατάρα βρήκε τον Γουίλσον μέσα στην περιοχή και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν ξανά τους χώρους που βρήκαν και στο 32′ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ουατάρα έβγαλε ακόμη μία εξαιρετική πάσα προς τον Γουίλσον, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Η Μπρέντφορντ μετέτρεψε τη νίκη σε θρίαμβο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αρχικά, με τη Γιουνάιτεντ να αναζητά τρόπο επιστροφής στο παιχνίδι. Στο 60′, ο Τίλεμανς δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Μαγκουάιρ πήρε ακόμη μία κεφαλιά, όμως ο Πότερ απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή, στερώντας από τους γηπεδούχους τη δυνατότητα να μειώσουν.

Η Μπρέντφορντ απάντησε με επικίνδυνη αντεπίθεση στο 73′. Ο Σάντε βρέθηκε σε θέση βολής μέσα από την περιοχή και επιχείρησε το διαγώνιο πλασέ, αλλά ο Λάμενς απέκρουσε και κράτησε προσωρινά το σκορ στο 0-2.

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Το τρίτο γκολ, πάντως, δεν άργησε. Στο 82′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και νέα συνεργασία με τον Ουατάρα, ο Ατζερ βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του Ουατάρα στην αναμέτρηση, καθώς είχε δημιουργήσει και τα δύο προηγούμενα τέρματα του Γουίλσον.

Το τελικό χτύπημα ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καγιόντε έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Σάντε, ο οποίος πλάσαρε υποδειγματικά και διαμόρφωσε το 0-4, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της Μπρέντφορντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».

Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η βαριά ήττα αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα, με τον Ποτσετίνο να καλείται πλέον να βρει άμεσα λύσεις, καθώς η ομάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της Premier League.

Λιντς – Κόβεντρι 3-0: Άνετη επικράτηση για τα «παγώνια» με πρωταγωνιστή τον Λόνγκσταφ

Η Λιντς συνέχισε την ανοδική της πορεία στην Premier League, επικρατώντας με 3-0 της Κόβεντρι στο «Έλαντ Ρόουντ», για τη 12η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Σον Λόνγκσταφ υπέγραψε το τρίποντο με δύο προσωπικά γκολ.

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Το σκορ άνοιξε στο 40ό λεπτό ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν, ο οποίος αξιοποίησε τη δημιουργία του Λόνγκσταφ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, ο Άγγλος μέσος πήρε τη σκυτάλη και στο 45′ έκανε το 2-0, έπειτα από ασίστ του Ίθαν Αμπαντού.

Η Λιντς διατήρησε τον έλεγχο και μετά την ανάπαυλα, με τον Λόνγκσταφ να χτυπά ξανά στο 66ο λεπτό. Ο μέσος των γηπεδούχων αξιοποίησε αυτή τη φορά τη σέντρα του Γκάμπριελ Γκούντμουντσον, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 και ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική προσωπική εμφάνιση.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε έφτασε τις τρεις διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο.

Η βαθμολογία της Premier League: