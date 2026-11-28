Μετά την ισοπαλία στο Αμβούργο, οι Βαυαροί βρίσκονται πλέον στο -1 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ, έχοντας μάλιστα δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο

Τρίτη διαδοχική αναμέτρηση χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Μπάγερν Μονάχου, η οποία έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Αμβούργο, πληρώνοντας και την αποβολή του Τζόσουα Κίμιχ λίγο πριν από την ανάπαυλα. Την ίδια ώρα, η Πάντερμπορν πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της στην Bundesliga, συντρίβοντας με 8-1 τη Σάλκε, ενώ η Κολωνία επέστρεψε στις επιτυχίες με το εμφατικό 5-0 επί της Έλβερσμπεργκ. Σημαντική ανατροπή πέτυχε και η Μάιντζ, που επικράτησε με 2-1 της Ουνιόν Βερολίνου.

Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου 0-0: Τρίτη διαδοχική απώλεια βαθμών για τους Βαυαρούς

Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Μετά την ήττα από τη Λιλ στο Champions League και την ισοπαλία 1-1 με την Κολωνία στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Αμβούργου, σε ένα παιχνίδι που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο μετά την αποβολή του Κίμιχ.

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Οι φιλοξενούμενοι είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, όμως δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 44ο λεπτό, όταν ο Κίμιχ τράβηξε αντίπαλό του από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Η αριθμητική ισορροπία δεν αποκαταστάθηκε ούτε μετά την ανάπαυλα, με την Μπάγερν να μην καταφέρνει να βρει λύσεις στην επίθεση και να αφήνει ακόμη δύο βαθμούς. Έτσι, οι Βαυαροί βρίσκονται πλέον στο -1 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ, έχοντας μάλιστα δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο.

Πάντερμπορν – Σάλκε 8-1: Ιστορικός διασυρμός με οκτώ γκολ!

Τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της στην Bundesliga πανηγύρισε η Πάντερμπορν, η οποία διέλυσε με 8-1 τη Σάλκε και ανέβηκε στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

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Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό ο Τερ Χορστ, ενώ ο Μαρίνο ανέλαβε στη συνέχεια δράση, βρίσκοντας δίχτυα στο 39′ και στο 45’+4′. Έτσι, η Πάντερμπορν πήγε στα αποδυτήρια με ισχυρό προβάδισμα τριών τερμάτων.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τίγκες στο 55′ και ο Μαρίνο δύο λεπτά αργότερα ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 5-0, με τη Σάλκε να μειώνει προσωρινά στο 59′ με τον Αουσίτσε.

Η Πάντερμπορν, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ζάιτλερ έκανε το 6-1 στο 73′, ενώ στα τελευταία λεπτά οι Βίντροβιτς και Γκέτσε έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έκταση στη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 8-1.

Κολωνία – Έλβερσμπεργκ 5-0: Ξέσπασμα με χατ τρικ του Μπίλτερ

Με τον πιο εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Κολωνία, η οποία επικράτησε με 5-0 της Έλβερσμπεργκ και έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε αγωνιστικών χωρίς τρίποντο. Οι γηπεδούχοι είχαν σε εξαιρετική ημέρα τον Μπίλτερ, ο οποίος πέτυχε τρία γκολ, ενώ ο Ελ Μάλα πρόσθεσε ακόμη δύο.

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Ο Μπίλτερ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Ελ Μάλα να διευρύνει το προβάδισμα στο 16′. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 39′, ο Μπίλτερ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, δίνοντας στην Κολωνία σαφές προβάδισμα τριών γκολ.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 63′, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0, ενώ ο Ελ Μάλα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 68′, υπογράφοντας και εκείνος τη δική του ντοπιέτα.

Για την Έλβερσμπεργκ αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα, σε ένα διάστημα κατά το οποίο η νεοφώτιστη ομάδα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας.

Μάιντζ – Ουνιόν Βερολίνου 2-1: Ανατροπή στο φινάλε για τους γηπεδούχους

Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε η Μάιντζ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ουνιόν Βερολίνου και ανέβηκε στην 11η θέση της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα για μεγάλο διάστημα, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και πήραν όλους τους βαθμούς.

Η Ουνιόν άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με τον Χάμπερερ, διατηρώντας το 0-1 μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η Μάιντζ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 85′ έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Τιτζ.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+2′, ο Κάτσι βρήκε δίχτυα και χάρισε στη Μάιντζ ένα πολύτιμο τρίποντο, αφήνοντας την Ουνιόν Βερολίνου χωρίς βαθμολογικό όφελος και κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Η βαθμολογία της Bundesliga: