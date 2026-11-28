Ο Ολυμπιακός «λύγισε» με 14-13 την Τεράσα στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Γ΄ Ομίλου στο LEN Champions League

Σπουδαία νίκη με 14-13 απέναντι στην ισπανική Τεράσα πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο Παπαστράτειο, για την τρίτη αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Champions League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων, διατηρώντας το απόλυτο και κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

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Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα έφτασε τους εννέα βαθμούς, μετά τις προηγούμενες νίκες απέναντι στον Εθνικό και την Εκίπε Οριζόντε, και βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή, στο +3 από τις Ισπανίδες.

Έτσι, έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα τόσο για την παρουσία της στην οκτάδα όσο και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 3-1, χάρη σε δύο γκολ της Κάτα Χάιντου και ένα της Ειρήνης Νίνου.

Η Τεράσα, ωστόσο, αντέδρασε με τρία συνεχόμενα τέρματα της Καρλότα Γκρανέρο, παίρνοντας το προβάδισμα (3-4). Ο Ολυμπιακός δεν άργησε να απαντήσει, με τη Χάιντου και την Άμπι Άντριους να διαμορφώνουν το 5-4.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Ισπανίδες αξιοποίησαν τις δυσκολίες των «ερυθρόλευκων» στην παίκτρια παραπάνω και με σερί 3-0 ξέφυγαν με 5-7.

Η Ραφαέλα Σαλταμανίκα μείωσε με σουτ από την περιφέρεια, ενώ η Στεφανία Σάντα έφερε το παιχνίδι στα ίσα (7-7), 57 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

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Το τρίτο οκτάλεπτο είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και την Άλις Γουίλιαμς να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα του Ολυμπιακού.

Η Αυστραλή πέτυχε τρία γκολ στην περίοδο, φτάνοντας τα τέσσερα συνολικά, όμως οι γηπεδούχες βρήκαν τις λύσεις με τις Άντριους, Σάντα και Βασιλική Πλευρίτου.

Η Άντριους ισοφάρισε σε 11-11 με παίκτρια παραπάνω, ενώ η Σάντα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (12-11), επτά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, η Ιωάννα Σταματοπούλου αποδείχθηκε καθοριστική. Η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε πέναλτι της Γουίλιαμς και στη συνέχεια σταμάτησε και το σουτ της Αυστραλής, κρατώντας την ομάδα της μπροστά στο σκορ.

Ακολούθησε το κλέψιμο της Σάντα και το πέναλτι που κέρδισε η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, με την Ειρήνη Νίνου να ευστοχεί για το 13-11, 4:17 πριν από το τέλος.

Η Γουίλιαμς μείωσε σε 13-12, πετυχαίνοντας το πέμπτο προσωπικό της γκολ, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα. Η Φωτεινή Τριχά, μετά από ασίστ της Σάντα, ολοκλήρωσε την κόντρα επίθεση και ανέβασε τη διαφορά στο 14-12.

Η Σέγκεντι διαμόρφωσε το τελικό 14-13, με τις «ερυθρόλευκες» να διαχειρίζονται σωστά τις τελευταίες επιθέσεις και να παίρνουν την τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη τους.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-3, 5-4, 2-2