Ο πατέρας του 22χρονου ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί του νεκρό, περίπου τρεις ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία.

Ο νεαρός Λάζαρος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις διέλυσε και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, αρκετά μέτρα μακριά από το οδόστρωμα.

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Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και εξαρτήματα να εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση. Μέσα στα συντρίμμια του οχήματος εγκλωβίστηκε ο 22χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο νεαρός κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, όπου εργαζόταν, καθώς έπιανε δουλειά στις 4:30 τα ξημερώματα. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:20, σε ένα σημείο της λεωφόρου Λαυρίου με διαδοχικές στροφές.

Η τραγική στιγμή που ο πατέρας βρήκε νεκρό τον γιο του

Ακόμη πιο συγκλονιστικές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκαλύφθηκε η τραγωδία. Ο πατέρας του 22χρονου ήταν εκείνος που εντόπισε το παιδί του νεκρό, περίπου τρεις ώρες μετά το δυστύχημα.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στο MEGA, πέρασε από το σημείο γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, προκειμένου να αφήσει το άλλο του παιδί στον Προαστιακό, καθώς εργαζόταν στις 6:00. Όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι ο Λάζαρος δεν είχε φτάσει στη δουλειά του, επέστρεψε και βρέθηκε μπροστά στο πιο εφιαλτικό θέαμα.

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«Εγώ το βρήκα το παιδί μου», ανέφερε συντετριμμένος, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.

Απείχε πέντε μαθήματα από το πτυχίο του

Ο Λάζαρος σπούδαζε Οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Τρίπολης και βρισκόταν μια ανάσα από την ολοκλήρωση των σπουδών του, καθώς του απέμεναν μόλις πέντε μαθήματα για να πάρει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς την ακολουθούσε καθημερινά, ενώ οδηγούσε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για περίπου έναν χρόνο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο γιος του δεν ήταν κουρασμένος, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε ρεπό και είχε παραμείνει στο σπίτι.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τροχαία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.