Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι έφτασε στο +5 από τη δεύτερη Ρόμα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο και αγωνίζεται την Κυριακή (29/11)

Η Λάτσιο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τορίνο, επικρατώντας με 2-1 και συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στην κορυφή της Serie A. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι βρήκε δύο φορές δίχτυα λίγο πριν από την ανάπαυλα, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγε με ένα πολύτιμο τρίποντο, έχοντας τον Χρήστο Μανδά κάτω από τα δοκάρια.

Οι «λατσιάλι» έφτασαν έτσι στο +5 από τη δεύτερη Ρόμα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο και αγωνίζεται την Κυριακή (29/11). Από την άλλη πλευρά, η Τορίνο του Ιγκνάτσιο Αμπάτε δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και παρέμεινε στη 13η θέση με 14 βαθμούς, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε για να επιστρέψει στο παιχνίδι.

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Το ματς

Η Τορίνο μπήκε πιο δυνατά και δημιούργησε τις πρώτες επικίνδυνες καταστάσεις στο πρώτο τέταρτο, με τον Χρήστο Μανδά να δηλώνει παρών στις προσπάθειες των Τζιοβάνι Σιμεόνε και Νίκολα Βλάσιτς. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μισάωρο, όμως η Λάτσιο ήταν εκείνη που πλησίασε πρώτη στο γκολ, όταν ο Πέρι πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Φρατέζι.

Η ομάδα της Ρώμης κατάφερε τελικά να μετατρέψει τις ευκαιρίες της σε δύο γκολ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 42ο λεπτό, ο Πρόβστγκααρντ αξιοποίησε την εκτέλεση κόρνερ και κέρδισε τους αντιπάλους του στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα, ένας ακόμη Δανός των φιλοξενούμενων βρήκε τον δρόμο προς την εστία, με όμορφο πλασέ να διαμορφώνει το 0-2.

Η Τορίνο προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αποτελέσματος λίγο πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας. Ο Τσε Άνταμς νίκησε τον Μανδά στο πρώτο δοκάρι, με γυριστή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, μειώνοντας σε 1-2.

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Το γκολ έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι αναζήτησαν την ισοφάριση στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Η Λάτσιο, ωστόσο, προσπάθησε να περιορίσει τον ρυθμό και να διαχειριστεί το προβάδισμά της, με τον προπονητή της να προχωρά σε διαδοχικές αλλαγές. Η Τορίνο έφτασε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει την καθοριστική ευκαιρία. Η σημαντικότερη προσπάθειά της στο τελευταίο διάστημα ήρθε στο 83′, με τον Οριστάνιο, χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Το 1-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Λάτσιο να παίρνει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη και να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τορίνο (Ιγκνάτσιο Αμπάτε): Πέρι, Πάτερσον, Κόκο, Κομούτσο, Κατσιαμάνι (74′ Φορτίνι), Κασαντέι, Μαντράγκορα (80′ Μπαράντσα), Τζινέιτις, Βλάσιτς (59′ Οριστάνιο), Άνταμς (80′ Πελέγκρι), Σιμεόνε (58′ Ζαπάτα).

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Λάτσιο (Μαουρίτσιο Σάρι): Μανδάς, Φλοριάνι (82′ Λατσάρι), Ντοέκι, Πρόβστγκααρντ, Πεδράθα, Ντέλε-Μπασίρου (76′ Ροβέλα), Μπελαγιάν, Φρατέζι, Ίσακσεν (82′ Καντσελιέρι), Νόσλιν (70′ Πιναμόντι), Ζακάνι (70′ Γκούντμουντσον).

Φροζινόνε – Πάρμα 3-0: Χατ τρικ του Μπόμπτσεκ και νέα εντυπωσιακή νίκη

Η Φροζινόνε συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στη φετινή Serie A, επικρατώντας με 3-0 της Πάρμα και επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να κοιτάζει ακόμη και προς τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τόμας Μπόμπτσεκ.

Ο 25χρονος Σλοβάκος διεθνής επιθετικός πήρε ξανά την ομάδα στις πλάτες του, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ της αναμέτρησης. Ο Μπόμπτσεκ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 55ο λεπτό, διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 61′ και ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 79′, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η Φροζινόνε πανηγύρισε ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο, διατηρώντας την εξαιρετική της εικόνα στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, η Πάρμα δεν κατάφερε να αντιδράσει και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, με την πίεση να αυξάνεται ενόψει της συνέχειας.

Η βαθμολογία της Serie A: