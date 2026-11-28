Στο μήνυμα του στον Πέδρο Σάντσεθ, ο πρώην πρωθυπουργός αφού εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Ισπανούς σοσιαλιστές

Την «ολόψυχη» στήριξη του στον Πέδρο Σάντσεθ, τον «πρόεδρο μας και φίλο» και στους Ισπανούς σοσιαλιστές, εκφράζει ο Γιώργος Παπανδρέου ενόψει των αυριανών εκλογών στην Ισπανία.

Στο μήνυμα του στον Πέδρο Σάντσεθ, ο πρώην πρωθυπουργός αφού εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Ισπανούς σοσιαλιστές, υπογραμμίζει ότι «μια νίκη του Πέδρο θα έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας».

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«Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και τη δημοκρατία, θα δώσει δύναμη και κουράγιο σε όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για μια δικαιότερη κοινωνία στις χώρες μας, αλλά και για την ειρήνη και τη συνεργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα. Αυτές είναι αξίες για τις οποίες ο Πέδρο έχει αγωνιστεί με θάρρος και αποφασιστικότητα και τις οποίες συμμεριζόμαστε όλοι εμείς οι σοσιαλιστές», τονίζει.

Απευθυνόμενος στον Ισπανό πρωθυπουργό, εύχεται οι αυριανές εκλογές να χαρίσουν στον ίδιο και τους συντρόφους του, «τη νίκη που δικαιωματικά αξίζετε και για την οποία έχετε εργαστεί τόσο σκληρά». «Έχεις την ισχυρή στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο τη δική μου όσο και όλων των προοδευτικών Ελλήνων», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου.