Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Άργος» από τα δυτικά, η χώρα προετοιμάζεται για μια εφιαλτική Κυριακή. Ο συναγερμός έχει ανέβει στο ανώτατο επίπεδο, καθώς τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κινούνται ανατολικά και αναμένεται να σφυροκοπήσουν επτά περιφέρειες που βρίσκονται σε Red Code - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια και πού είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει τη χώρα με ένα εξαιρετικά επικίνδυνο, διπλό κύμα που προκαλεί εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και πολικές θερμοκρασίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει ήδη επτά περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού (Red Code), καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ώρες. Ήδη σε Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί μέσω μηνύματος από το 112.

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Το πρώτο σφοδρό μέτωπο έχει ήδη αφήσει πίσω του τεράστιες καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα, φέρνοντας πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα και θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τα πρώτα χιόνια, πάντως, έπεσαν ήδη στην ορεινή Ξάνθη από το Σάββατο.

Καταστροφές και δεκάδες απεγκλωβισμοί στη Δυτική Ελλάδα

Η Κέρκυρα και η Θεσπρωτία δέχθηκαν το πιο σκληρό πλήγμα κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο της επέλασης του «Άργους», με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις να μετατρέπουν ολόκληρες περιοχές σε λίμνες.

Στην Κέρκυρα, η κατάσταση παραμένει δραματική, καθώς στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στην περιοχή του Λιστόν τα νερά κάλυψαν τους δρόμους, ενώ στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που οδήγησε στην ολοσχερή κατάρρευση του δρόμου προς τον Μαραθιά, ο οποίος κυριολεκτικά εξαφανίστηκε και κατέληξε στη θάλασσα.

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Παράλληλα, στη νότια Κέρκυρα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από δύο αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένο χαντάκι, την ώρα που η στάθμη του ποταμού στη Λευκίμμη ανέβηκε σε οριακά επίπεδα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές, με το ύψος της βροχής στον Χλωμό και το Περιβόλι να αγγίζει τα 197 χιλιοστά.

APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Στη Θεσπρωτία, τα Σύβοτα και η Πλαταριά «βυθίστηκαν» στη λάσπη και στα φερτά υλικά που κατέβηκαν με ορμή από τα γύρω βουνά, υποχρεώνοντας τον Δήμο Ηγουμενίτσας να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 150 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση τριών ηλικιωμένων από τις οικίες τους.

Αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία, με εκτεταμένες πλημμύρες στο Αιτωλικό, το Λεσίνι και την Πεντάλοφο, όπου η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει δύο άτομα από παγιδευμένο όχημα στο Νεοχώρι. Στη δε Ζάκυνθο η έγκαιρη παρέμβαση των αρχών επέτρεψε τον άμεσο καθαρισμό και το άνοιγμα του δρόμου στην περιοχή Σαρακίνα, ο οποίος είχε κλείσει από την πτώση ενός τεράστιου πεύκου.

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APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Υποχρεωτικά με αντιολισθητικές

Η σφοδρότητα των φαινομένων επέφερε άμεσα πλήγματα και στις συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η παλαιά εθνική οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου, έκλεισε ολοσχερώς για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω μεγάλης πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, με την κίνηση να εκτρέπεται αναγκαστικά μέσω της Ιόνιας Οδού για την ασφάλεια των οδηγών.

Ταυτόχρονα, εν όψει της ραγδαίας πτώσης της θερμοκρασίας και των επικείμενων χιονοπτώσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων σε πολλές περιοχές. Ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα είναι πλέον υποχρεωτικός για το σύνολο του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένων των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

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Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Πιερίας, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να γνωρίζουν πώς να τοποθετούν τις αλυσίδες και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις δύσκολες χειμερινές συνθήκες.

Η εξέλιξη των Red Code

Η Πολιτική Προστασία έχει σχεδιάσει ένα λεπτομερές πλάνο αντιμετώπισης της κρίσης, θέτοντας διαφορετικές περιοχές στο ανώτατο επίπεδο επιφυλακής ανάλογα με την πορεία του καιρικού μετώπου. Η αρχή έγινε το Σάββατο, με τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο της καταιγίδας, ενώ από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου η Περιφέρεια Αττικής εισήλθε επίσης σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, προετοιμαζόμενη για το επερχόμενο χτύπημα.

Η Κυριακή αποτελεί την πιο κρίσιμη ημέρα για το ανατολικό και νότιο κομμάτι της χώρας, καθώς ο κόκκινος συναγερμός μετατοπίζεται και καλύπτει πλήρως την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, οι οποίες αναμένεται να δεχθούν ακραίους όγκους νερού. Για τον λόγο αυτό, οι υπαίθριες εργασίες στις 29/11 σε Αττική, Στερεά, Θεσσαλία και Πελοπόννησο σταματούν υποχρεωτικά.

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Η επέλαση του «Άργους» θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, με την κακοκαιρία να μετακινείται νοτιότερα και να θέτει σε κατάσταση Red Code την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν προσωρινή αλλά πολύ έντονη έξαρση πριν από τη σταδιακή εξασθένησή τους.

Πολικό ψύχος, πυκνά χιόνια και 10 μποφόρ

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ξεκινά η δεύτερη και πιο ψυχρή φάση της κακοκαιρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας που θα αγγίξει ακόμα και τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή αναβαθμίζεται στην ανώτατη Κατηγορία 5 (Ακραία), με την Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία να δέχονται τεράστιους όγκους νερού που μπορεί να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες.

Η κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου θα φέρει πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής χώρας, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και στην Πάρνηθα.

Από τη Δευτέρα, το κρύο θα γίνει ακόμα πιο τσουχτερό στην Αθήνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με πρωτοφανή ένταση που θα αγγίξει τοπικά τα 10 μποφόρ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και επιβάλλοντας πιθανό απαγορευτικό απόπλου.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η σοβαρότητα της κατάστασης κινητοποίησε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε την ανάγκη για απόλυτο συντονισμό και ετοιμότητα όλων των φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος λόγω των θυελλωδών ανέμων.

«Ο μηχανισμός αναπτύσσεται, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, δίνοντας ρητή εντολή στους διαχειριστές των αυτοκινητοδρόμων να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και τη διατήρηση του οδικού δικτύου ανοιχτού.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων φαινομένων, να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.