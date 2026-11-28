Από την υποχρέωση εφοδιασμού με αντιολισθητικές αλυσίδες εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά ελαστικά για συνθήκες χιονόπτωσης, γνωστά ως χιονολάστιχα

Σε οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της χώρας είναι πλέον υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα μέσα, λόγω των καιρικών συνθηκών και με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

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Ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα η υποχρέωση ισχύει στο σύνολο του οδικού δικτύου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Σερρών και Χαλκιδικής, ενώ αντίστοιχο μέτρο έχει ήδη ανακοινωθεί για την Πιερία.

Παράλληλα, στη Θεσσαλία, σύμφωνα με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά. Η υποχρέωση καλύπτει ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση

Από την υποχρέωση εφοδιασμού με αλυσίδες εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά ελαστικά για συνθήκες χιονόπτωσης, γνωστά ως χιονολάστιχα.

Πρόκειται για ελαστικά που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, δηλαδή ένα βουνό με τρεις κορυφές και μία νιφάδα χιονιού, καθώς και τη χαρακτηριστική ένδειξη M+S (Mud and Snow).

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Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο τοποθέτησης και χρήσης των αντιολισθητικών μέσων που διαθέτουν στα οχήματά τους.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να τοποθετήσουν αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, θα πρέπει να επιλέγουν κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Επιπλέον, καλούνται να προσαρμόζουν την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αλλά και στις προδιαγραφές του οχήματος και των αντιολισθητικών μέσων.

Η Αστυνομία τονίζει ότι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση.