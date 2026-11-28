Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι το αεροσκάφος είχε μείνει χωρίς καύσιμα, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος ανεφοδιασμός

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στις 28 Νοεμβρίου 2016, η αποστολή της Σαπεκοένσε ταξίδευε στην Κολομβία για τον σημαντικότερο αγώνα της ιστορίας της, όμως το αεροπλάνο που τη μετέφερε δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Η συντριβή της πτήσης LaMia 2933 κόστισε τη ζωή σε 71 ανθρώπους και άφησε πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία.

Η βραζιλιάνικη ομάδα ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Νασιονάλ στον πρώτο τελικό του Copa Sudamericana. Για έναν σύλλογο που είχε ξεκινήσει από τις χαμηλότερες κατηγορίες της χώρας, η συμμετοχή σε έναν διεθνή τελικό αποτελούσε το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιστορίας του. Το ταξίδι προς το Μεντεγίν, όμως, εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

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Η συντριβή που κόστισε τη ζωή σε 71 ανθρώπους

Το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, το αεροσκάφος συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της Κολομβίας, περίπου 18 χιλιόμετρα πριν από το αεροδρόμιο του Μεντεγίν. Στην πτήση επέβαιναν συνολικά 77 άνθρωποι: ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού επιτελείου, παράγοντες της Σαπεκοένσε, δημοσιογράφοι και μέλη του πληρώματος.

Οι 71 δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Μόλις έξι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν από τη συντριβή, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε τη Βραζιλία και προκάλεσε παγκόσμιο κύμα θλίψης.

Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι το αεροσκάφος είχε μείνει χωρίς καύσιμα, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος ανεφοδιασμός. Η αποκάλυψη αυτή έκανε ακόμη πιο οδυνηρό το γεγονός ότι η αποστολή βρισκόταν τόσο κοντά στον προορισμό της, όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές που επέζησαν

Από τους ποδοσφαιριστές της Σαπεκοένσε, στη ζωή έμειναν τρεις: ο Άλαν Ρουσέλ, ο Τζάκσον Φόλμαν και ο Νέτο. Και οι τρεις χρειάστηκε να δώσουν τη δική τους μάχη μετά τη συντριβή, αντιμετωπίζοντας σοβαρά τραύματα και μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

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Ο Φόλμαν υπέστη ιδιαίτερα βαριές κακώσεις και χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι, γεγονός που έβαλε πρόωρο τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Ρουσέλ κατάφερε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ ο Νέτο πέρασε επίσης μια δύσκολη και παρατεταμένη διαδικασία αποθεραπείας.

Ανάμεσα στα θύματα βρισκόταν και ο τερματοφύλακας Ντανίλο. Αρχικά ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια, όμως υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Οι υπόλοιποι τρεις επιζώντες ήταν ένας δημοσιογράφος και δύο μέλη του πληρώματος.

Η κίνηση της Ατλέτικο Νασιονάλ που ξεπέρασε τον αθλητισμό

Η τραγωδία προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης από ομάδες, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές πρωτοβουλίες ξεχώρισε εκείνη της Ατλέτικο Νασιονάλ, της ομάδας που επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Σαπεκοένσε στον τελικό.

Οι Κολομβιανοί ζήτησαν από τη CONMEBOL να απονεμηθεί το τρόπαιο στους Βραζιλιάνους, σε μια κίνηση που έβαλε στην άκρη κάθε έννοια ανταγωνισμού. Η συνομοσπονδία έκανε δεκτό το αίτημα και στις 5 Δεκεμβρίου 2016 ανακήρυξε τη Σαπεκοένσε νικήτρια του Copa Sudamericana, απονέμοντάς της τον πρώτο διεθνή τίτλο της ιστορίας της.

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Ήταν μια ιστορική διάκριση, αλλά όχι μια συνηθισμένη κατάκτηση. Το τρόπαιο έφτασε στα χέρια του συλλόγου μέσα σε συνθήκες ανείπωτης οδύνης, καθώς οι άνθρωποι που είχαν οδηγήσει την ομάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονταν πια στη ζωή.

Οι εικόνες από το γήπεδο της Ατλέτικο Νασιονάλ, όπου χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν με κεριά και λευκά λουλούδια για να τιμήσουν τα θύματα, ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στη Βραζιλία, όταν οι σοροί των μελών της αποστολής επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Η προσπάθεια να ξαναχτιστεί η ομάδα

Παρά το ανεπανόρθωτο πλήγμα, η Σαπεκοένσε αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία της. Με νέους ποδοσφαιριστές και διαφορετικό τεχνικό επιτελείο, ο σύλλογος προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του, έχοντας παράλληλα τη στήριξη της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η ανασυγκρότηση δεν μπορούσε να σβήσει την απώλεια ούτε να αντικαταστήσει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Η μνήμη τους, όμως, παρέμεινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της ομάδας.

Δέκα χρόνια μετά, η τραγωδία της 28ης Νοεμβρίου 2016 εξακολουθεί να θυμίζει πόσο εύθραυστα μπορούν να γίνουν όλα μέσα σε μια στιγμή. Η Σαπεκοένσε δεν έφτασε ποτέ στον τελικό που ονειρευόταν, αλλά η ιστορία της εκείνης της χρονιάς έμεινε για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.