Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από πέντε αγωνιστικές, ενώ οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο Πανθεσσαλικό

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ο Βόλος και ο Αστέρας AKTOR στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες είχαν τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με κορυφαία το δοκάρι του Έντερ, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από πέντε αγωνιστικές.

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη υπό έντονη βροχόπτωση και δεν είχε πολλές αξιόλογες φάσεις. Ο Βόλος ανέβασε την πίεσή του προς το τέλος και έψαξε το γκολ που θα του χάριζε τη νίκη, φτάνοντας κοντά στο να αιφνιδιάσει την ομάδα της Τρίπολης.

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Το ματς

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά και από τα πρώτα λεπτά έδειξε να έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, ελέγχοντας τον ρυθμό και πατώντας με μεγαλύτερη άνεση στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την υπεροχή του, δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες, με τη σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου να καταγράφεται στο 34ο λεπτό.

Τότε, ο Έντερ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Στην επαναφορά, ο Ορόθκο γύρισε την μπάλα προς τον Μακέντα, ο οποίος δοκίμασε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Κιμπιόκα δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο 43′ ο Έντερ απείλησε ξανά με σουτ. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους.

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Ανέβηκε ο ρυθμός μετά την ανάπαυλα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αστέρα να διατηρεί την επιθετική του διάθεση. Στο 51′, ο Μπούρνιτς δοκίμασε το σουτ, αναγκάζοντας τον Παπαδόπουλο σε δύσκολη επέμβαση και παραχώρηση κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κρέσπι βρέθηκε σε καλή θέση κοντά στην εστία, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Καθώς πλησίαζε το τελευταίο τέταρτο, ο Βόλος άρχισε να βρίσκει περισσότερους χώρους και να γίνεται πιο απειλητικός. Η καλύτερη στιγμή του ήρθε στο 76ο λεπτό, όταν ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα από τον Σίλβα και ο Λάμπρου τροφοδότησε τον Γκονζάλες. Το σουτ του τελευταίου κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Οι Θεσσαλοί πίεσαν περισσότερο στο φινάλε, αναζητώντας το γκολ που θα τους έδινε ολόκληρο το τρίποντο, όμως ο Αστέρας άντεξε και το παιχνίδι παρέμεινε στο 0-0.