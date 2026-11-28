Ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan Super League έπειτα από πέντε αγωνιστικές.

Παρά την έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και έφτασαν με άνεση στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

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Οι Ίβι Λόπεθ, Ζούλιεβιτς και Κούστα βρήκαν δίχτυα για τον «Γηραιό», ο οποίος πήρε βαθμολογική ανάσα και ενίσχυσε την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις.

Αντίθετα, ο Παναιτωλικός παρουσίασε ξανά προβληματική εικόνα, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, και γνώρισε την πέμπτη διαδοχική εκτός έδρας ήττα του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλό ρυθμό, καθώς η συνεχής βροχόπτωση και ο βαρύς αγωνιστικός χώρος δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Ο Ηρακλής απείλησε αρχικά με τον Χρομάντα στο 33′ και τον Κράιντς στο 37′, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη ευκαιρία.

Στο 38′, στην πρώτη ουσιαστική του απειλή, ο «Γηραιός» άνοιξε το σκορ. Ο Κουτσερένκο εκτέλεσε βολέ, ο Χρομάντα πήρε την κεφαλιά από τον χώρο του κέντρου και ο Ζούλιεβιτς άφησε την μπάλα να περάσει, παρότι βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

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Ο Ίβι Λόπεθ βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ηρακλής ανέβασε την πίεσή του και στο 63′ διπλασίασε τα τέρματά του.

Ο Νανού επιχείρησε σέντρα από τα δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε, όμως ο ίδιος παίκτης επανήλθε με νέα σέντρα. Αυτή τη φορά ο Ζούλιεβιτς, εντελώς αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με κεφαλιά για το 2-0.

Ο Παναιτωλικός κατέγραψε την πρώτη του τελική στο 67′, με τον Αποστολόπουλο να επιχειρεί σουτ που μπλόκαρε εύκολα ο Αθανασιάδης.

Ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε τρίτο γκολ, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε διαδοχικά τις προσπάθειες των Ίβι Λόπεθ και Ζούλιεβιτς.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 82ο λεπτό, με τον Ηρακλή να δίνει πανηγυρικό τόνο στην επικράτησή του.

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Ο Ίβι Λόπεθ συνεργάστηκε με τον Νανού, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, και ο Κούστα με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του.

Γκολ: 38′ Λόπεθ, 63′ Ζούλιεβιτς, 82′ Κούστα

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες κάρτες: 52′ Πίνια, 54′ Ζούλιεβιτς, 77′ Βούρος – 24′ Κόγιτς, 45+2′ Όλσον, 65′ Μπάτζι

Κόκκινες κάρτες: –

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια (70′ Γιαννούτσος), Λαουρίτσεν, Σόρια (79′ Τσάκλα), Νανού, Χρομάντα (84′ Μορένο), Ραντόγια, Κράιντς, Λόπεθ (84′ Αναστασιάδης), Ζούλιεβιτς (79′ Κούστα)

Παναιτωλικός (Γιώργος Πετράκης): Κουτσερένκο, Όλσον, Στάγιτς, Προδρομίτης (73′ Νακάμπα), Αποστολόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς (59′ Μπρέγκου), Εστέμπαν, Εράκοβιτς (73′ Σμυρλής), Άλεξιτς, Μπάτζι (73′ Σουμά)