Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης απειλές και απόπειρα εκβίασης σε βάρος του στελέχους της εταιρείας, που ακολούθησαν της επίθεσης στην Κηφισιά

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η άγρια επίθεση σε βάρος διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου 2026 στην Κηφισιά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 37 και 28 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 39χρονος έγκλειστος σωφρονιστικού καταστήματος.

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Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι δράστες είχαν θέσει το θύμα υπό παρακολούθηση. Επιβαίνοντας σε όχημα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκάλεσαν σκόπιμα τροχαίο ατύχημα προσκρούοντας στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

Μόλις τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, δύο από τους κατηγορούμενους κατέβηκαν και επιτέθηκαν στον διευθύνοντα σύμβουλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, προτού διαφύγουν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης απειλές και απόπειρα εκβίασης σε βάρος του στελέχους που ακολούθησαν της επίθεσης.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες, καθώς και ένας 31χρονος συγγενής του 28χρονου, για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή του 31χρονου στην επίθεση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στην Αττική αλλά και σε κελί φυλακής, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

Οπλισμός: Δύο πιστόλια, ένα κυνηγετικό τυφέκιο, ένα αεροβόλο περίστροφο, μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, 272 φυσίγγια, 16 μαχαίρια, τρία ρόπαλα και μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Δύο πιστόλια, ένα κυνηγετικό τυφέκιο, ένα αεροβόλο περίστροφο, μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, 272 φυσίγγια, 16 μαχαίρια, τρία ρόπαλα και μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Εξοπλισμός παρακολούθησης & οχήματα: Τρεις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker), δύο αυτοκίνητα (εκ των οποίων το ένα κλεμμένο) και τρεις μοτοσικλέτες.

Τρεις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker), δύο αυτοκίνητα (εκ των οποίων το ένα κλεμμένο) και τρεις μοτοσικλέτες. Ναρκωτικά & μετρητά: Περίπου 9,5 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, 688,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 64.225 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία —κατά περίπτωση— για συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα εκβίασης, απειλή, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.