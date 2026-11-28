Οι εφημερεύοντες ιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου 90 λεπτά, ενώ αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου

Ένας νέος άνδρας άφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου την τελευταία του πνοή μέσα στο ΤΕΠ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου στο Βόλο. Ο 35χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, αναζήτησε εσπευσμένα ιατρική βοήθεια λόγω έντονου πόνου στο στήθος, αλλά κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων γιατρών και νοσηλευτών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η δραματική ιστορία ξεκίνησε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, όταν ο 35χρονος αισθάνθηκε μια ξαφνική και έντονη δυσφορία στο σπίτι του, η οποία συνοδευόταν από οξύ πόνο στο στήθος, συμπτώματα που παρέπεμπαν σε σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο. Θορυβημένος από την κατάστασή του, μετέβη άμεσα στο Αχιλλοπούλειο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

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Οι εφημερεύοντες ιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών τον υπέβαλαν αμέσως σε καρδιογράφημα, ξεκινώντας τη διαδικασία της κλινικής αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια, όμως, της παροχής των πρώτων βοηθειών και ενώ βρισκόταν υπό την άμεση επίβλεψη του προσωπικού, ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Υπεράνθρωπη μάχη

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε ακαριαία, ξεκινώντας αμέσως ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η δραματική προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχίστηκε αδιάκοπα για περίπου 90 λεπτά. Παρά την τεράστια κινητοποίηση και τις επίμονες προσπάθειες των ιατρών, η καρδιά του νεαρού πατέρα δεν ανταποκρίθηκε και οι γιατροί αναγκάστηκαν τελικά να διαπιστώσουν τον θάνατό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

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Αναζητώντας τα αίτια της τραγωδίας

Η είδηση του ξαφνικού χαμού ενός τόσο νέου ανθρώπου, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα ανήλικο παιδί, έχει προκαλέσει βαθύ σοκ. Το τραγικό γεγονός ότι ο 35χρονος κατέληξε μέσα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου κατέφυγε ακριβώς για να σωθεί, επιτείνει την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ιατρικό ιστορικό του άτυχου άνδρα, καθώς και τη χρονική αλληλουχία από την είσοδό του στο νοσοκομείο έως τη στιγμή της κατάρρευσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες αυτής της απώλειάς του.