Πέντε εβδομάδες πριν από την εκπνοή του 2026, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα καταγράφουν οριακές απώλειες της τάξεως του 0,03% από την αρχή του έτους, ενώ οι αντίστοιχοι τίτλοι της ευρωζώνης υποχωρούν κατά 0,20%, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες του Bloomberg

Χρειάστηκαν μόλις επτά εβδομάδες για να ανατραπεί η εικόνα μιας χρονιάς που έμοιαζε χαμένη για τους επενδυτές κρατικών ομολόγων. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις υπέρογκες αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών επαναφέρουν στο προσκήνιο μία από τις παραδοσιακότερες μορφές επένδυσης: το δημόσιο χρέος.

Πέντε εβδομάδες πριν από την εκπνοή του 2026, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα καταγράφουν οριακές απώλειες της τάξεως του 0,03% από την αρχή του έτους, ενώ οι αντίστοιχοι τίτλοι της ευρωζώνης υποχωρούν κατά 0,20%, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες του Bloomberg. Στις αρχές Οκτωβρίου, οι απώλειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προσέγγιζαν το 3%.

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Η μεταστροφή είναι εντυπωσιακή, κυρίως επειδή δεν συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών των μεγάλων δυτικών οικονομιών. Αντιθέτως, αντανακλά μια αλλαγή στην αντίληψη των επενδυτών για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Από τον φόβο του πληθωρισμού στον φόβο της τεχνολογικής φούσκας

Στις 5 Οκτωβρίου, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου είχε εκτιναχθεί στο 5,326%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραφαν τότε σωρευτικές απώλειες 2,81%, ενώ εκείνα της ευρωζώνης είχαν υποχωρήσει κατά 2,83%.

Με το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αγορές προεξοφλούσαν την ανάγκη περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους εντείνονταν, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής αβεβαιότητας.

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Έκτοτε, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν ανακάμψει κατά 2,85% και τα ευρωπαϊκά κατά 2,71%. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς έχει υποχωρήσει στο 4,82%, περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές Οκτωβρίου.

Καθώς οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις αποδόσεις τους, η συγκεκριμένη αποκλιμάκωση μεταφράζεται σε ανατίμηση του δεκαετούς τίτλου κατά περίπου 3,6%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η επιστροφή των επενδυτών στα κρατικά ομόλογα συμπίπτει με την αμφισβήτηση του μεγαλύτερου επενδυτικού αφηγήματος των τελευταίων ετών: της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες για το κατά πόσον οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές, υπολογιστικά συστήματα και κέντρα δεδομένων θα αποφέρουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις έχουν προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στη Wall Street. Ο Nasdaq έχει βρεθεί να υποχωρεί σχεδόν κατά 20% από τα υψηλότερα επίπεδά του, ωθώντας μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

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Η τεχνητή νοημοσύνη ως πληθωριστικός παράγοντας

Πέρα από τη φυγή προς την ασφάλεια, οι εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για τη νομισματική πολιτική.

Η τεράστια επενδυτική κινητοποίηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ημιαγωγούς, κατασκευαστικά υλικά και χρηματοδότηση. Μια ενδεχόμενη επιβράδυνση αυτών των επενδύσεων θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο Γκάρφιλντ Ρέινολντς, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg, εκτιμά ότι η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, σε συνδυασμό με τη σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα τιμών του 2026, δημιουργεί προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού το 2027.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι εκτιμήσεις του επενδυτικού ινστιτούτου της BlackRock. Οι αναλυτές του υπολογίζουν ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους είχε προσθέσει 1,5 ποσοστιαία μονάδα στον αμερικανικό πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τα τέλη του 2027, όμως, η επίδραση της ενέργειας θα μπορούσε να αντιστραφεί, αφαιρώντας 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

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Πρόκειται για μια δυνητική μεταβολή της πληθωριστικής επίδρασης της ενέργειας κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Η BlackRock θεωρεί υπερβολικές τις προσδοκίες των αγορών για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και εκφράζει προτίμηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

Ο μεγάλος κερδισμένος είναι το δολάριο

Για τους ευρωπαίους αποταμιευτές, πάντως, η εικόνα παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Παρότι τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα ακολούθησαν παρόμοια πορεία, η συναλλαγματική ισοτιμία άλλαξε δραματικά το τελικό επενδυτικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar έως τις 23 Νοεμβρίου, τα επενδυτικά κεφάλαια που ειδικεύονται στο αμερικανικό δημόσιο χρέος εμφανίζουν μέση απόδοση 6,89% σε ευρώ, έναντι μόλις 1,3% στις αρχές Οκτωβρίου.

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Η εξήγηση βρίσκεται στην ανατίμηση του δολαρίου κατά περίπου 7% έναντι του ευρώ από την αρχή του έτους. Η συναλλαγματική διαφορά μετέτρεψε μια σχεδόν μηδενική απόδοση των αμερικανικών ομολόγων σε τοπικό νόμισμα σε σημαντικό κέρδος για ευρωπαίους επενδυτές που διατηρούν έκθεση στο δολάριο.

Αντιθέτως, τα επενδυτικά κεφάλαια που ειδικεύονται στα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης εξακολουθούν να εμφανίζουν μέσες απώλειες 1,9%, έναντι 3,62% στις αρχές Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο συναλλαγματικός παράγοντας λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μια μελλοντική αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος θα μπορούσε να εξανεμίσει μέρος των κερδών ενός ευρωπαίου επενδυτή.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Για την ελληνική οικονομία, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους αποτελεί δυνητικά ευνοϊκή εξέλιξη. Η μείωση του κόστους δανεισμού των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών μπορεί να συμπαρασύρει και τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διευρυνθούν τα περιθώρια κινδύνου.

Η επίδραση δεν περιορίζεται στο Δημόσιο. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς για τη χρηματοδότηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας ευρύτερα το κόστος του χρήματος στην οικονομία.

Ωστόσο, η επιστροφή των επενδυτών στο δημόσιο χρέος δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Τα υψηλά ελλείμματα, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, η γήρανση του πληθυσμού και οι μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες των κρατών εξακολουθούν να ασκούν μακροπρόθεσμες πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Η ανάκαμψη των τελευταίων επτά εβδομάδων αποκαλύπτει κυρίως μια αλλαγή στην ιεράρχηση των κινδύνων. Μέχρι πρόσφατα, οι επενδυτές φοβούνταν περισσότερο τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος. Σήμερα αρχίζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο να έχουν πληρώσει υπερβολικά ακριβά την υπόσχεση της τεχνολογικής επανάστασης. Και κάπως έτσι, η πιο παραδοσιακή επένδυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ανακτά μέρος της γοητείας της εξαιτίας της αβεβαιότητας που περιβάλλει την πιο σύγχρονη τεχνολογία του