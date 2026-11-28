Σύμφωνα με το Fox News, τα έγγραφα καλύπτουν χρονική περίοδο άνω των επτά δεκαετιών, από το 1952 έως το 2026

Νέα δεδομένα, αλλά και ερωτήματα γύρω από την υπόθεση των UFO φέρνει στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση, δίνοντας στη δημοσιότητα δεκάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται στρατιωτικά βίντεο, καταγραφές από ραντάρ, μαρτυρίες πιλότων και αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που φέρονται να εμφανίστηκαν ακόμη και κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

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Σύμφωνα με το Fox News, τα έγγραφα καλύπτουν χρονική περίοδο άνω των επτά δεκαετιών, από το 1952 έως το 2026. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται περιστατικά κατά τα οποία άγνωστα αντικείμενα φέρονται να κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, να πραγματοποιούν απότομες αλλαγές πορείας ή να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο.

The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering. https://t.co/Eq5JxI2O65 https://t.co/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης σχέδια για την κατασκευή υπόγειας εγκατάστασης υψηλής ασφαλείας στη Νεβάδα, η οποία προοριζόταν, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, για την αποθήκευση μυστηριωδών υλικών και βιολογικών δειγμάτων.

Τα τρία στρατιωτικά βίντεο από τη Μέση Ανατολή



Ανάμεσα στα έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν βρίσκονται τρία βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή το 2020, το 2023 και το 2026.

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Τα δύο πρώτα, διάρκειας 20 και 13 δευτερολέπτων αντίστοιχα, απεικονίζουν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ παρακολουθείται από οπτικές και υπέρυθρες κάμερες.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τρίτο βίντεο, διάρκειας 54 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφηκε το 2026. Σε αυτό εμφανίζονται περισσότερα από ένα αντικείμενα, δύο εκ των οποίων φαίνεται να αλλάζουν πορεία και στη συνέχεια να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο.

Μία ακόμη καταγραφή προέρχεται από στρατιωτικό ραντάρ το 2023, στο δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε σε ύψος μεταξύ 55.000 και 70.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 17 έως 21 χιλιομέτρων, με ταχύτητα που φέρεται να αντιστοιχεί σε 2,5 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Η καταγραφή αναφέρει επίσης ότι το αντικείμενο πραγματοποίησε απότομη αλλαγή πορείας κατά 39 μοίρες, στοιχείο που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αναλυτών.

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Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αρκούν από μόνα τους για να προσδιοριστεί η ταυτότητα ή η προέλευση του αντικειμένου.

Οι 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» και οι τέσσερις θεωρίες της CIA

To ενδιαφέρον των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα χρονολογείται πολλές δεκαετίες πριν από τις πρόσφατες αποκαλύψεις.

Ήδη από το 1952, αναλυτές είχαν συγκεντρώσει περίπου 1.500 αναφορές για θεάσεις «ιπτάμενων δίσκων» μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Μόνο τον Ιούλιο του 1952 είχαν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1953, ένας πιλότος και ένα αεροσκάφος του αμερικανικού Ναυτικού φέρονται να παρατήρησαν το ίδιο παράξενο αντικείμενο, το οποίο περιγράφηκε ως ημισέληνος ή φτερό. Σύμφωνα με την αναφορά, παρέμεινε στον αέρα για αρκετά λεπτά προτού εξαφανιστεί.

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Στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει τις πολυάριθμες αναφορές, η CIA είχε εξετάσει τέσσερις βασικές πιθανές εξηγήσεις:

Εσφαλμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή συμβατικών αεροσκαφών.



Οπτικές ψευδαισθήσεις και ασυνήθιστα ατμοσφαιρικά φαινόμενα.



Μυστικά αμερικανικά ή σοβιετικά προγράμματα ανάπτυξης όπλων.



Πιθανή παρουσία εξωγήινων διαστημικών σκαφών.



Σύμφωνα με τα τότε αρχεία, περίπου το 10% έως 20% των περιστατικών παρέμενε ανεξήγητο.

Οι αναφορές για UFO πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις



Ξεχωριστή θέση στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα έχουν οι αναφορές για εμφανίσεις άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Από το 1957 και μετά, στρατιωτικές καταγραφές περιλαμβάνουν μαρτυρίες για μυστηριώδη αντικείμενα και φωτεινά σημεία που φέρονται να εμφανίζονταν πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η αεροπορική βάση Μάλμστρομ στη Μοντάνα, όπου είχαν αναφερθεί επανειλημμένες θεάσεις φωτεινών δίσκων και παράξενων φώτων πάνω από εγκαταστάσεις πυραύλων.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορά περιστατικό του Μαρτίου του 1967, όταν δέκα πυρηνικοί πύραυλοι τύπου Minuteman τέθηκαν αιφνιδίως εκτός λειτουργίας.

Φρουροί ασφαλείας είχαν αναφέρει την εμφάνιση ενός φωτεινού αντικειμένου σε σχήμα δίσκου, το οποίο φέρεται να αιωρούνταν πάνω από την πύλη ενός σιλό πυραύλων.

Παρά τη χρονική σύμπτωση των δύο περιστατικών, οι σχετικές αναφορές δεν αποδεικνύουν ότι η εμφάνιση του αντικειμένου προκάλεσε τη δυσλειτουργία των πυραύλων.

Η μυστηριώδης υπόγεια εγκατάσταση στη Νεβάδα



Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία των εγγράφων αφορά τα σχέδια για την κατασκευή υπόγειας εγκατάστασης υψηλής ασφαλείας στην πολιτεία της Νεβάδα.

Τον Μάιο του 2009, η εταιρεία Bigelow Aerospace είχε εκπονήσει αρχιτεκτονικά σχέδια για τη δημιουργία υπόγειου χώρου από σκυρόδεμα, συνολικής επιφάνειας περίπου 460 τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκατάσταση προβλεπόταν να βρίσκεται σε βάθος πέντε έως επτά μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με τοίχους πάχους περίπου ενός μέτρου και βαριές χαλύβδινες πόρτες.

Το στοιχείο που προκαλεί τα περισσότερα ερωτήματα είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης κατασκευής. Σύμφωνα με τα έγγραφα του αναδόχου, ο χώρος προοριζόταν για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού» που είχε ανακτηθεί, ενώ γίνεται αναφορά και σε βιολογικά δείγματα.

Ωστόσο, τα αρχεία δεν διευκρινίζουν την προέλευση των συγκεκριμένων υλικών ούτε επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για δείγματα εξωγήινης προέλευσης. Παράλληλα, δεν προκύπτει εάν η εγκατάσταση κατασκευάστηκε τελικά.

Περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά τις πρώτες μαζικές αναφορές για UFO, η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων επαναφέρει στο προσκήνιο περιστατικά που εξακολουθούν να προκαλούν ενδιαφέρον.

Παρά τις στρατιωτικές καταγραφές, τις μαρτυρίες και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάποια επιβεβαιωμένη απόδειξη ότι τα άγνωστα αντικείμενα συνδέονται με εξωγήινη τεχνολογία ή ζωή.