Ο Έλληνας πρωταθλητής από τη Ρόδο κατέκτησε την πρώτη θέση στην καλύτερη άρση και στο σύνολο, ενώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία τον αποθέωσε με το μήνυμα «Greece is golden!»

Ο Πασχάλης Κουλούμογλου έγραψε ιστορία στη Μανάμα του Μπαχρέιν, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 59 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, με τρεις επιτυχημένες προσπάθειες σε ισάριθμες συμμετοχές, ανεβαίνοντας δύο φορές στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο αθλητής από τη Ρόδο κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στην κατηγορία της καλύτερης άρσης (Best Lift) όσο και στο σύνολο των άρσεων (Total), πανηγυρίζοντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του. Μια σπουδαία διάκριση για τον ίδιο και την ελληνική Άρση Βαρών σε Πάγκο, η οποία ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση.

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Η επιτυχία του Κουλούμογλου προκάλεσε και την αντίδραση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Para Powerlifting), η οποία τον αποθέωσε με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Greece is golden!», αναδεικνύοντας τη διπλή ελληνική επιτυχία.

Κουλούμογλου: «Αισθάνομαι χαρούμενος και περήφανος»

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη διάκριση, επισημαίνοντας πως τα μετάλλια έχουν ιδιαίτερη αξία και ενόψει της προσπάθειάς του να βρεθεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Αισθάνομαι χαρούμενος και περήφανος. Είναι πολύ σημαντικό το μετάλλιο αυτό για εμένα και ιδιαίτερα όπως ήρθε, όχι μόνο για την καλή εμφάνιση και την τελευταία άρση, αλλά και για τη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον δρόμο για τους Παραολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028», δήλωσε μετά τη μεγάλη επιτυχία του.

Η συνέχεια για την ελληνική αποστολή

Τα δύο χρυσά μετάλλια του Κουλούμογλου αποτελούν την πρώτη ελληνική διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο Μπαχρέιν βρίσκεται και ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Σιάχος, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών και συνεχάρη τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς και ολόκληρο το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο.

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση συνεχίζεται με τους Γκρέμισλαβ Μωυσιάδη, στην κατηγορία των 80 κιλών, Κωνσταντίνο Δήμου, στην κατηγορία άνω των 107 κιλών, και Αρσινόη Ντανίκα, στην κατηγορία των 67 κιλών.