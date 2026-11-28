Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρείχε κάλυψη σε σκανδαλώδεις πρακτικές διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη μέσω έργων στον Δήμο Στυλίδας

Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ομιλία του στη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατηγορώντας τον ότι παρείχε πλήρη κάλυψη σε σκανδαλώδεις πρακτικές διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, καλώντας τον να «τολμήσει να καθαρίσει το κόμμα του» αντί να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να βρει «φύλλο συκής».

Στο σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος ότι ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να «πάρει αγκαλιά τη διαφθορά», την ώρα που χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες αγωνίζονται καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να στήνουν διαδικασίες ανάθεσης έργων ή να διαθέτουν συνεταίρους δημάρχους που τους εξασφαλίζουν δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

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Η ανακοίνωση κάνει λόγο για ένα απροκάλυπτο «πελατειακό αλισβερίσι με βορά το δημόσιο χρήμα», το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα την ηγεσία της παράταξης.

Η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει την κριτική της στις δραστηριότητες του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο έλεγχος εις βάρος του δεν αφορά την πολιτική του δράση ή το αν «έκανε γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ. τα γραφεία του».

Αντιθέτως, η ουσία της υπόθεσης, αναφέρει η ανακοίνωση, εντοπίζεται σε μια σειρά από έργα του Δήμου Στυλίδας, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατέβαζε αποκλειστικά εταιρείες των δικών του συμφερόντων, οι οποίες απλώς προσποιούνταν ότι «διαγωνίζονταν». Απευθυνόμενο προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα με την ιδιότητά του ως μηχανικού, το ΠΑΣΟΚ τον ρωτά πώς κρίνει αυτές τις πρακτικές, συμπεραίνοντας ότι με τη σημερινή του στάση δείχνει να τις επικροτεί πλήρως.

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«Ίδιος με τον Μητσοτάκη»

Η ανακοίνωση κορυφώνεται, συγκρίνοντας τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας αμφότερους ως εκπροσώπους ενός αδιαφανούς μηχανισμού εξουσίας και διαπλοκής.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να αναζητά δικαιολογίες και να προχωρήσει άμεσα στην κάθαρση του κόμματός του. «Αυτοανακηρυχθήκατε ο εντιμότερος αλλά αποδειχθήκατε συνένοχος στη φαυλότητα», τονίζεται χαρακτηριστικά, με το σχόλιο να καταλήγει ότι η ηγεσία απώλεσε οριστικά το «δήθεν ηθικό πλεονέκτημα», κατακτώντας πλέον «τα πρωτεία στο ηθικό μειονέκτημα».