Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά των τεσσάρων τερμάτων από το πρώτο παιχνίδι, καθώς το συνολικό 68-66 έστειλε τους γηπεδούχους στην επόμενη φάση

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της παρουσία στη φάση των «32» του EHF European Cup, καθώς η νίκη της με 36-34 απέναντι στην Πλερ στην Ουγγαρία δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει την πρόκριση. Η Ένωση κάλυψε μεγάλο μέρος της διαφοράς που είχε δημιουργηθεί από την ήττα με 34-30 στο πρώτο παιχνίδι, όμως το συνολικό 68-66 έστειλε τους γηπεδούχους στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στο πρώτο ημίχρονο, όταν η Πλερ ξέφυγε ακόμη και με 11 γκολ. Παρ’ όλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο μέρος, στο οποίο σημείωσαν 25 τέρματα και δέχθηκαν μόλις 15, έφτασαν μια ανάσα από την ανατροπή, χωρίς όμως να προλάβουν να καλύψουν ολόκληρη τη διαφορά.

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Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Μπατής με εννέα γκολ, οκτώ από τα οποία πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κόβατσετς πρόσθεσε έξι τέρματα και ο Αμπντελτζαλίλ πέντε, ενώ για την Πλερ ξεχώρισε ο Τοθ με οκτώ γκολ.

Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Κόβατσετς να ανοίγει το σκορ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν προβλήματα στην εκτέλεση, με την Πλερ να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση και να παίρνει γρήγορα τον έλεγχο. Με τον Τοθ να αποτελεί τη βασική επιθετική της απειλή, η ουγγρική ομάδα προηγήθηκε με 10-4 στο πρώτο τέταρτο.

Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει και στο 23ο λεπτό έφτασε ακόμη και στα 11 γκολ, με το σκορ στο 17-6. Η Ένωση προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά πριν από την ανάπαυλα και κατάφερε να μειώσει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 19-11.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ δεν ολοκληρώθηκε

Η εικόνα άλλαξε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Μπατή να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Κόβατσετς και Αμπντελτζαλίλ να δίνουν σημαντικές λύσεις, η ΑΕΚ άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά. Στο 38′ πλησίασε στα δύο γκολ (21-19), βάζοντας ξανά πίεση στην Πλερ.

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Οι Ούγγροι, ωστόσο, αντέδρασαν και κατάφεραν να απομακρυνθούν εκ νέου, φτάνοντας στο 30-24 στο 47′. Η Ένωση χρειαζόταν ένα ακόμη επιθετικό ξέσπασμα για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της και το βρήκε στα τελευταία λεπτά.

Από το 34-31 του 54ου λεπτού, η ΑΕΚ έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0, κρατώντας παράλληλα την αντίπαλό της χωρίς γκολ μέχρι τη λήξη. Ο Αμπντελτζαλίλ ισοφάρισε σε 34-34 λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 58ου λεπτού, ενώ στη συνέχεια ο Μπατής έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην Ένωση μετά το αρχικό 0-1. Ο ίδιος διαμόρφωσε και το τελικό 34-36 στην εκπνοή.

Παρά την εντυπωσιακή αντεπίθεση και την επιμέρους επίδοση 25-15 στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ έμεινε δύο γκολ μακριά από το να στείλει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι και τρία από την απευθείας εξασφάλισή της. Έτσι, η ευρωπαϊκή της διαδρομή ολοκληρώθηκε στην Ουγγαρία και πλέον στρέφει την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις.