Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, αναφέρθηκε στην πορεία της αποθεραπείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και στην προσωπικότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ποιότητά του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, κατά τις πρώτες του εμφανίσεις μετά τη μετακίνησή του στη Γερμανία.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού και η πολύμηνη απουσία του οδήγησαν τους Βεστφαλούς στην απόφαση να κινηθούν ξανά στην αγορά, παρότι αρχικά δεν σχεδίαζαν κάποια επιπλέον προσθήκη στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Έτσι, απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο πλαίσιο της 54ης εκδήλωσης «Brinkhoff’s Ballgefluster», στην οποία έδωσαν το «παρών» περίπου 100 προσκεκλημένοι, ο Μπουκ μίλησε για την κατάσταση του 21χρονου ποδοσφαιριστή και την πρόοδο που έχει σημειώσει στην αποκατάστασή του.

Όπως αποκάλυψε, ο Κωνσταντέλιας έχει ανακτήσει την ελευθερία των κινήσεών του, ωστόσο θα χρειαστεί ακόμη χρόνος μέχρι να ολοκληρώσει την επιστροφή του.

«Η κατάστασή του είναι καλή, δεδομένων των συνθηκών. Βρίσκεται στον σωστό δρόμο και μπορεί πλέον να κινείται ξανά ελεύθερα.

Ωστόσο, θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με έναν τέτοιο τραυματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα συμπλήρωσε: «Ακόμα και όταν είναι τραυματίας, παραμένει τόσο θετικός και δίνει ενέργεια στους άλλους παίκτες. Τους βοηθάει όταν δεν παίζουν ή όταν υπάρχει απογοήτευση αλλού.

Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτό κάνει ακόμα πιο λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή.

Όλοι μπορούσαν να δουν μέσα σε λίγα λεπτά ότι βρίσκεται στο απόλυτο κορυφαίο επίπεδο ως ποδοσφαιριστής. Θα μας το δείξει ξανά».