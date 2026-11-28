Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το πρώτο σετ με 30-32 έπειτα από μια συναρπαστική διαδικασία και στη συνέχεια επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους φτάνοντας στην τελική επικράτηση

Με επιβλητική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 σετ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Novibet Volley League. Οι Πειραιώτες χρειάστηκε να παλέψουν σκληρά μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο κρίθηκε έπειτα από μια συναρπαστική διαδικασία, καθώς στη συνέχεια επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και έφτασαν με άνεση στην τελική επικράτηση.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με καμία να μην καταφέρνει να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Παρότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά με 21-22, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έφτασε πρώτος σε set point, στο 24-23. Ο Δικέφαλος είχε και άλλες ευκαιρίες να κατακτήσει το σετ, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση.

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Η μάχη συνεχίστηκε για πολλούς ακόμη πόντους, με το σετ να φτάνει συνολικά τους 62! Τελικά, οι Αλέξανδρος Ράπτης και Μάρτιν Μπέργκερ έδωσαν τη λύση για τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το 30-32 και το 0-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους, περιόρισαν τις επιλογές του ΠΑΟΚ και πήραν από νωρίς τον έλεγχο του δεύτερου σετ. Η διαφορά άνοιξε γρήγορα, με την ομάδα του Πειραιά να φτάνει στο 17-25 και να αποκτά προβάδισμα δύο σετ.

Το τρίτο σετ είχε ανάλογη εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, ξέφυγε από νωρίς με 6-10 και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της περιόδου. Διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 21-25 και ολοκλήρωσαν τη νίκη με 3-0 σετ.

Τα σετ: 30-32, 17-25, 21-25.