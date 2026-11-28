Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη αποχαιρέτησε τη διοργάνωση καθώς η διαφορά των εννέα τερμάτων από τον πρώτο αγώνα έδωσε την πρόκριση στους Ισραηλινούς με συνολικό σκορ 60-55

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε για μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή, επικράτησε με 26-22 της Ραμάτ Χασρόν στη Μίκρα 3, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στους «16» του EHF European Cup. Η διαφορά των εννέα τερμάτων από την ήττα του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική, με τους Ισραηλινούς να παίρνουν την πρόκριση με συνολικό σκορ 60-55.

Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη μπήκε στην αναμέτρηση αποφασισμένη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και πραγματοποίησε μια δυνατή προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Δικέφαλος ανέβασε την έντασή του, πίεσε τους φιλοξενούμενους και κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και στο -7 από το συνολικό σκορ της σειράς.

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Ωστόσο, η αντεπίθεση δεν ολοκληρώθηκε και η νίκη δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει την ευρωπαϊκή του μοίρα. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, έχοντας την αίσθηση πως η εικόνα του στην πρώτη αναμέτρηση δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει επί ίσοις όροις την πρόκριση.

Παρά τον αποκλεισμό, η εμφάνιση στη Μίκρα έδειξε πως ο Δικέφαλος είχε τις δυνατότητες να διεκδικήσει περισσότερα από τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή σειρά. Η συνέχεια στρέφεται πλέον στις εγχώριες υποχρεώσεις του.