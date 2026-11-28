Η εμβληματική ερμηνεύτρια που γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1947 υπηρέτησε τον πολιτισμό από το πιο κρίσιμο μετερίζι και η φωνή της έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων για τη Δημοκρατία

Ήταν 28 του Νοέμβρη το 1947, όταν στην Αθήνα γεννήθηκε η Μαρία Φαραντούρη, μια προσωπικότητα που επρόκειτο να σφραγίσει ανεξίτηλα τη σύγχρονη ελληνική μουσική και να αναγνωριστεί διεθνώς ως η «φωνή της Ελλάδας».

«Όλα ξεκινούν από τη ζεστή αγκαλιά των δικών μου, τη συμπαράσταση των γονιών μου, των δασκάλων μου στο σχολείο, αλλά και των γειτόνων, γιατί εκεί έμαθα τα πρώτα γράμματα, εκεί ψέλλισα τις πρώτες νότες, εκεί ένιωσα την αγάπη, τους αγώνες και τις αγωνίες των ανθρώπων και δεν τα ξέχασα ποτέ. Με αυτά τα εφόδια αντιμετώπισα τη ζωή και τα μουσικά μου ταξίδια», είχε διηγηθεί το 2020 στα «ΝΕΑ» και τη Ζωή Λιάκα.

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Η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν υπήρξε απλώς μια καλλιτέχνιδα με μοναδικό φωνητικό εύρος, αλλά μετατράπηκε σε ζωντανό σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, εκφράζοντας τις ελπίδες, τους καημούς και το πάθος ενός ολόκληρου λαού για ελευθερία και δημοκρατία.

Η καλλιτεχνική μοίρα της Μαρίας Φαραντούρη σφραγίστηκε οριστικά το 1963, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών συνάντησε τον πνευματικό της μέντορα Μίκη Θεοδωράκη.

Ο μεγάλος μουσουργός διέκρινε αμέσως το σπάνιο δραματικό βάθος και τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της, χρίζοντάς την κύρια ερμηνεύτρια των μνημειωδών έργων του. Μέσα από τη δική της επιβλητική ερμηνεία, το ευρύ κοινό ήρθε σε επαφή με τη μελωδική εκδοχή της κορυφαίας ελληνικής ποίησης, όπως η «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου και το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, έργα που καθιέρωσαν τη Φαραντούρη ως την απόλυτη μούσα του ελληνικού πολιτισμού.

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Τα σκοτεινά χρόνια της χούντας

Η επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967 ανάγκασε τη νεαρή ερμηνεύτρια να πάρει τον δρόμο της αυτοεξορίας, καθώς η μουσική του Θεοδωράκη απαγορεύτηκε και ο ίδιος φυλακίστηκε.

Από το εξωτερικό, η Φαραντούρη ξεκίνησε μια ακατάπαυστη εκστρατεία για την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης, μετατρέποντας τις συναυλίες της σε πεδία πολιτικής διαμαρτυρίας. Η συγκλονιστική της ερμηνεία στο «Canto General», βασισμένο στην ποίηση του Πάμπλο Νερούδα, ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθιστώντας την την πιο αναγνωρίσιμη και σεβαστή φωνή της ελληνικής αντίστασης διεθνώς.

Στις διεθνείς μουσικές κορυφές

Η διεθνής ακτινοβολία της Μαρίας Φαραντούρη ξεπέρασε γρήγορα τα στενά όρια του ελληνικού ρεπερτορίου, καθώς η φήμη της προσέλκυσε το ενδιαφέρον κορυφαίων ξένων δημιουργών.

Ερμήνευσε αριστοτεχνικά έργα σπουδαίων συνθετών, όπως ο Μάνουελ ντε Φάλια, ο Κουρτ Βάιλ και ο Λουίτζι Νόνο, ενώ συνεργάστηκε στενά με θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, όπως ο Χάρι Μπελαφόντε.

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Οι εμφανίσεις της σε μυθικά θέατρα, όπως το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου και η Όπερα του Σίδνεϊ, σφράγισαν την παγκόσμια καλλιτεχνική της κυριαρχία και πρόσθεσαν κύρος στον ελληνικό πολιτισμό.

Η θριαμβευτική επιστροφή

Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, η Φαραντούρη επέστρεψε στην πατρίδα και πρωταγωνίστησε στις ιστορικές, παλλαϊκές συναυλίες της Μεταπολίτευσης, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο με το έργο «Μαουτχάουζεν» σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Η ανησυχία της για τα κοινά την οδήγησε το 1989 στα έδρανα του ελληνικού κοινοβουλίου ως βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αληθινός καλλιτέχνης οφείλει να είναι ενεργός πολίτης.

Ακόμα και σήμερα, η Μαρία Φαραντούρη συνεχίζει να εξελίσσεται, εκπλήσσοντας το κοινό με τολμηρά καλλιτεχνικά εγχειρήματα, όπως η ιστορική της σύμπραξη με τον θρύλο της τζαζ Τσαρλς Λόυντ το 2010, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη της δεν γνωρίζει σύνορα ούτε χρόνο.