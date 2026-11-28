Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη

Κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά του συστήματα επιβεβαίωσε το βρετανικό υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων (DWP), διαβεβαιώνοντας ότι οι καταβολές συντάξεων και επιδομάτων προς τους δικαιούχους θα συνεχιστούν κανονικά.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματά του, ενώ τα προβλεπόμενα σχέδια αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων ενεργοποιήθηκαν άμεσα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Η ομάδα μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες κυβερνοασφάλειας, συνεχίζει να διερευνά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα του υπουργείου», ανέφερε εκπρόσωπος του DWP.

Όπως διευκρίνισε, το υπουργείο συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας και το Κυβερνητικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή.

Το DWP διαβεβαίωσε επίσης τους δικαιούχους ότι οι τακτικές πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων δεν επηρεάζονται από το περιστατικό και θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την ασφαλή αποκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.