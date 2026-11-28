Στο σημείο έχουν μεταβεί μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να απομακρύνουν τους βράχους και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία

Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου, μετά την πτώση βράχων στο οδόστρωμα, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Ιόνιας Οδού και του εσωτερικού οδικού δικτύου του Ευηνοχωρίου.

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Στο σημείο έχουν μεταβεί μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να απομακρύνουν τους βράχους και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026, επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και λαμβάνει την ονομασία «Άργος».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Σάββατο (28-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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2. Την Κυριακή (29/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Δευτέρα (30/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).