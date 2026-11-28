Η απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου έριξε την αυλαία στην προετοιμασία του Άρη για το αυριανό (29/11) ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η αποστολή της ομάδας δεν ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ, ωστόσο είναι δεδομένες οι ανακατατάξεις λόγω επιστροφών και απουσιών.

Στις τελευταίες περιλαμβάνεται για ακόμη μία φορά το όνομα του Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος παραμένει στο Βελιγράδι για το πρόβλημα με την τενοντίτιδα στον αχίλλειο.

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Εκτός έμεινε και ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου με κάκωση στο γόνατο από την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όπως και ο Ζερεμί Πετρίς που έχει θέμα στον ώμο και παράλληλα συμπλήρωσε κάρτες. Δεδομένη είναι και η απουσία του τραυματία Τιάμ.

Στον αντίποδα, ο Μανού Γκαρθία αναμένεται να επιστρέψει σε αποστολή της ομάδας μετά από δύο μήνες και το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών το οποίο υπέστη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εκτός για αγωνιστικούς λόγους αναμένεται να μείνουν οι Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα και Μπουσαΐντ

Ο αστερίσκος της ενδεκάδας

Ο Γρηγορίου αναμένεται να επαναφέρει το αγαπημένο του 4-4-2 μετά το 4-2-3-1 με το οποίο ξεκίνησε στην Τρίπολη.

Ο Τίνο Καντεβέρε θα πλαισιώσει τον Κριστιάν Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, με δεύτερο σίγουρο νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα τον Νοά Φαντιγκά στα δεξιά της άμυνας.

Εκεί όπου υπάρχει ερωτηματικό είναι στα αριστερά της επίθεσης. Αφού ο Γρηγορίου σκέφτεται να ξεκινήσει τον Γιαννιώτα αντί του Μπρούμα.

Μία απόφαση που ίσως παρθεί την τελευταία στιγμή και με τον Έλληνα εξτρέμ να έχει καλές πιθανότητες για να πάρει τη θέση του Πορτογάλου.

Από εκεί και πέρα, ο Βέλιο θα είναι στο τέρμα, με τους Φαμπιάνο-Σούταλο στα στόπερ και τον Ρίτσαρντς στα αριστερά της άμυνας. Χόνγκλα-Γένσεν στα χαφ και ο Γκαρέ σε ρόλο δεξιού εξτρέμ