Η ανάρτηση της αλυσίδας πίτσας συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες αντιδράσεις, με τους χρήστες του διαδικτύου να αποθεώνουν το χιούμορ του admin

Η βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 στο Ολντ Τράφορντ από την Μπρέντφορντ δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους διαχειριστές των μεγάλων εμπορικών brands στα social media, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να «γλεντήσουν» τους «κόκκινους διαβόλους».

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη νέα απογοητευτική εμφάνιση της Γιουνάιτεντ, ο επίσημος λογαριασμός της Domino’s Pizza UK στο X προχώρησε σε μια ανάρτηση που έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral.

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Συγκεκριμένα, η γνωστή αλυσίδα πίτσας έκανε quote-tweet μια παλαιότερη δημοσίευσή της στην οποία έγραφε: «Ορίστε την έννοια “κατάρρευση”» (define ‘downfall’), απαντώντας λιτά και περιεκτικά με δύο μόλις λέξεις: «Manchester United»!

Το «χτύπημα» της Domino’s συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες αντιδράσεις, με τους χρήστες του διαδικτύου να αποθεώνουν το χιούμορ του admin, την ώρα που ο προβληματισμός στο στρατόπεδο της Γιουνάιτεντ χτυπάει «κόκκινο».