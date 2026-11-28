Η 36χρονη influencer εμφανιζόταν ως επιτυχημένη λογίστρια με πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, κέρδιζε την εμπιστοσύνη εύπορων ανθρώπων και τους εξαπατούσε

Μια ζωή γεμάτη χλιδή, πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα, πούρα και μετακινήσεις με ελικόπτερα παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια 36χρονη influencer από τα βόρεια προάστια, πίσω από την οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρύβεται μια πολυετής δράση εξαπάτησης.

Στα θύματά της φέρεται να περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ιδιώτες, ακόμη και εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μια υποτιθέμενη επένδυση για τη δημιουργία καταστήματος στο Κολωνάκι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η 36χρονη ινφλθενψερ, που εμφανιζόταν ως επιτυχημένη λογίστρια με πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και επενδύσεις, φέρεται να κέρδιζε την εμπιστοσύνη εύπορων ανθρώπων και στη συνέχεια να τους έπειθε να της παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, υποσχόμενη υψηλές αποδόσεις.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή του βουλευτή, ο οποίος μίλησε στο MEGA και περιέγραψε πώς γνώρισε τη γυναίκα, όταν εκείνη νοίκιαζε κατοικία που του ανήκει στην Εκάλη.

Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι. Η 36χρονη φέρεται να τον έπεισε ότι υπήρχε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα ευκαιρία, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα υποτιθέμενο συμβόλαιο για το κατάστημα, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε.

«Μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε πάνω από 50.000 ευρώ. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο ίδιος περιέγραψε την πολυτελή εικόνα που παρουσίαζε η 36χρονη, κάνοντας λόγο για ακριβά ρούχα και τσάντες, καθώς και πανάκριβα τζιπ που χρησιμοποιούσε μέσω leasing.

Η σύλληψη της influencer και οι καταδικαστικές αποφάσεις

Η 36χρονη influencer συνελήφθη στην Εκάλη, όταν κατά τη διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι αποφάσεις προέβλεπαν ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Η γυναίκα φέρεται να είχε επιλέξει να κατοικεί σε ακριβή περιοχή, επιδιώκοντας να αναπτύξει κοινωνικές επαφές με εύπορους γείτονες. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να προσέγγιζε υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως επιτυχημένη επαγγελματία με πολλές εταιρείες και επενδυτικές προτάσεις.

Οι απάτες με πολυτελή αυτοκίνητα και οι καταγγελίες

Η φερόμενη δράση της δεν περιορίζεται στην υπόθεση του βουλευτή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε βάθος ετών, ενώ από το 2020 έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτες και υπεξαιρέσεις.

Διαφήμιση

Στο επίκεντρο προηγούμενων υποθέσεων φέρονται να βρίσκονται αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων. Η 36χρονη κατηγορείται ότι εισέπραττε προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές, χωρίς στη συνέχεια να παραδίδει τα οχήματα.

Το 2023 είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της ένα πιστόλι.

Οι καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος της περιλαμβάνουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να έχασαν χρήματα, πιστεύοντας ότι θα συμμετείχαν σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε στο MEGA ένα ακόμη θύμα, ένας Ιταλός φέρεται να έχασε περίπου 40.000 ευρώ για τη δημιουργία εστιατορίου, ενώ καταγγελίες υπάρχουν και από επαγγελματίες κομμωτές, με ποσά που κυμαίνονται από 5.000 έως 6.000 ευρώ. Στη λίστα των ανθρώπων που φέρεται να εξαπάτησε περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, και ένας ιερέας.

Η 36χρονη αναμένεται τη Δευτέρα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενη.