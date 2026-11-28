Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επιθετική του συνεισφορά, καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με τη Στόουκ και χάρισε στη Γουέστ Χαμ τη νίκη με 1-0 για τη 18η αγωνιστική της Championship.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς σκόρερ των «σφυριών» τη φετινή σεζόν.

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Με το τέρμα που σημείωσε απέναντι στη Στόουκ έφτασε τα επτά στο πρωτάθλημα, αριθμός που τον φέρνει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της ομάδας μαζί με τον Τζάροντ Μπόουεν.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 72ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ένγκελς, ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 και χαρίζοντας στη Γουέστ Χαμ το τρίποντο.

Δείτε το γκολ: