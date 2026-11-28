Αφορμή για την κινητοποίηση των γονέων στάθηκαν τα κόκκινα σημάδια που εντόπισαν στο μπράτσο του τρίχρονου αγοριού

Οι γονείς ενός αγοριού 3 ετών κατήγγειλαν στην Αστυνομία περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς από νηπιαγωγό σε παιδικό σταθμό της Κηφισιάς. Όπως υποστηρίζουν, η εκπαιδευτικός τράβηξε με δύναμη το παιδί από το χέρι, προκαλώντας του μελανιές.

Οι ίδιοι, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβαινε στον σταθμό, πήγαν στον χώρο και, όπως καταγγέλλουν, άκουσαν τη βρεφονηπιαγωγό να απευθύνεται με άσχημο τρόπο σε παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών.

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Αφορμή για την κινητοποίηση των γονέων στάθηκαν τα κόκκινα σημάδια που εντόπισαν στο μπράτσο του τρίχρονου αγοριού. Όπως κατήγγειλε η μητέρα του στο Mega, ο γιος της το τελευταίο διάστημα φοβόταν να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό της Κηφισιάς, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεχόταν σωματική και λεκτική κακομεταχείριση από τη δασκάλα του.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε στο Mega πώς αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, όταν εντόπισε ένα σημάδι στο χέρι του γιου της:

«Τον έκανα μπάνιο και είδα ένα σημάδι στο χέρι του, στο αριστερό μπράτσο. Ρώτησα λοιπόν, του λέω «Ν… τι είναι αυτό το σημάδι που το έπαθες; Χτύπησες κάπου;» Μου λέει, «με τράβηξε μία κυρία από το χέρι με δύναμη γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ. Έρχεται συνέχεια με σημάδια στο σπίτι με μελανιές με χτυπήματα. 15 με 20 τελευταίες ημέρες όταν τον πήγαινα στο σχολείο μου έλεγε δεν θέλω να πάω στο σχολείο και έκλαιγε», ανέφερε η μητέρα του παιδιού στο Mega.

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Οι γονείς του αποφάσισαν να ανακαλύψουν τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του παιδικού σταθμού. Όσα καταγγέλλουν, ό,τι άκουσαν, προκαλούν ανατριχίλα.

«Κανονίζουμε με το σύζυγό μου τις επόμενες ημέρες που μπορούσαμε να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται μέσα. Ακούσαμε πάρα πολλά, ακούσαμε τη συγκεκριμένη να απευθύνεται στα δυόμισι χρόνων και τριών χρόνων παιδάκια, με πολύ άσχημο τρόπο και με απειλές, του τύπου «θα έρθω εγώ εκεί, θα σου πω τι θα γίνει.», συνέχισε η μητέρα του 3χρονου.

Μεταφέρθηκε η νηπιαγωγός – Διενέργεια ΕΔΕ



Η υπόθεση έφτασε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, η δασκάλα φέρεται να τράβηξε βίαια το παιδί από το χέρι αφήνοντάς του σημάδι, κάτι που σύμφωνα με τη μητέρα του αγοριού συνέβαινε συστηματικά.

«Η συγκεκριμένη δασκάλα απευθύνεται στον Ν… πάλι με επιθετικό ύφος λογικά τον άρπαξε, τον έβαλε κάπου σε μία γωνία, του λέει «κάτσε κάτω τώρα θα δεις». Ο Ν… έκλαψε από φόβο. Κάναμε την καταγγελία, πήγαμε στο τμήμα και καταθέσαμε μήνυση. Η απόφαση του δημαρχείου και του δημάρχου ήταν να μεταφέρει αυτές τις δύο δασκάλες που ήταν στο ίδιο σκηνικό, σε άλλο τμήμα του ίδιου παιδικού σταθμού και μας πρότεινε κιόλας άμα θέλουμε να πάμε σε άλλον βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό», τόνισε η μητέρα στο MEGA.

Με εντολή του δήμου Κηφισιάς η νηπιαγωγός έχει μετακινηθεί ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση του καταγγελλόμενου συμβάντος.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι νηπιαγωγοί και το προσωπικό του παιδικού σταθμού προχώρησαν σε στάση εργασίας σε συμπαράσταση της νηπιαγωγού καταγγέλλοντας την επιθετική στάση του γονέα.