O Μπενιαμίν Νετανιάχου και o Γκάντι Άιζενκοτ πρόκειται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής (29/11), σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος Λικούντ. Η συνάντηση των δύο κορυφαίων πολιτικών αντιπάλων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 σε ξενοδοχείο της παραθαλάσσιας πόλης Χερζλίγια, με αντικείμενο τις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Λικούντ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, επικοινώνησαν και συμφώνησαν να συναντηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

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Η επικείμενη συνάντηση ακολουθεί την πρόταση του Νετανιάχου προς τον Άιζενκοτ, που έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, να αναλάβει πρώτος το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει εναλλασσόμενη πρωθυπουργία και συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Άιζενκοτ είχε καλέσει τον Νετανιάχου να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις από το ίδιο βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να διαπιστωθεί η «σοβαρότητα» της πρότασης που κατατέθηκε από τον Νετανιάχου.