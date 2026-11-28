Στη μεταγραφική λίστα των πρασίνων βρίσκεται ο δεκαεπτάχρονος εξτρέμ της Ίστρα Νικ Σκάφαρ Ζούζιτς, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και της ισπανικής Αλαβές

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για τον Νικ Σκάφαρ Ζούζιτς, τον μόλις 17 ετών εξτρέμ της Ίστρα, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πατρίδα του και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό.

Στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν, ο νεαρός Κροάτης έχει καταγράψει τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ, αριθμοί ιδιαίτερα εντυπωσιακοί για έναν ποδοσφαιριστή της ηλικίας του. Ο Ζούζιτς έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πρότζεκτ του κροατικού πρωταθλήματος, με τις εμφανίσεις του να μην περνούν απαρατήρητες από τα τμήματα σκάουτινγκ ευρωπαϊκών συλλόγων.

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Το συμβόλαιό του με την Ίστρα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται ήδη στο ένα εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκδηλώσει η ισπανική Αλαβές, γεγονός ενδεικτικό της αίσθησης που έχει προκαλέσει με τις επιδόσεις του.

Η περίπτωση του Ζούζιτς εντάσσεται σε μια διαφορετική κατηγορία μεταγραφικών στόχων για τον Παναθηναϊκό, καθώς πέρα από την αναζήτηση ποδοσφαιριστών που μπορούν να προσφέρουν άμεσα, οι «πράσινοι» έχουν στραμμένη την προσοχή τους και σε ταλαντούχους παίκτες νεαρής ηλικίας, με σημαντικά περιθώρια αγωνιστικής εξέλιξης και προοπτική υψηλής μεταπωλητικής αξίας.