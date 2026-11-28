Οι κάτοικοι των περιοχών καλούνται από τις Αρχές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται

Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται προ των πυλών στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα με το 112 της Πολιτικής Προστασίας να στέλνει το βράδυ του Σαββάτου τα πρώτα μηνύματα στα κινητά όσων βρίσκονται σε Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια.

Στις 21:10 οι κάτοικοι της Μαγνησίας και των νησιών των Σποράδων άκουσαν στα κινητά τους τον χαρακτηριστικό ήχο που συνόδευε το μήνυμα με το οποίο τους προειδοποιεί για έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, αρχής γενομένης από το βράδυ του Σαββάτου και στη διάρκεια της Κυριακής. Όπως αναφέρει το μήνυμα συστήνεται προσοχή σε όσους θα επιλέξουν να μετακινηθούν στη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Ακολούθως, το 112 «ήχησε» στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που βρίσκονται σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν από τη διάρκεια της νύχτας και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την έκτακτη ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Βοιωτίας προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Στις 21:28 ήχησε το 112 και στα κινητά όσων βρίσκονται στην Εύβοια, προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή από τη νύχτα του Σαββάτου και να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις υποδείξεις των Αρχών.