Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, με κατοίκους στη Σάντα Μόνικα να εγκαταλείπουν έντρομοι καταστήματα

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11/2026), ανοιχτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, προκαλώντας αναστάτωση στο Λος Άντζελες.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, με κατοίκους στη Σάντα Μόνικα να εγκαταλείπουν έντρομοι καταστήματα. Ζημιές καταγράφηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), όπου έσπασαν τζάμια και κατέρρευσαν τμήματα ψευδοροφής στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς.

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BREAKING: A significant earthquake shakes Los Angeles, shattering windows at LAX as airport crews rush to sweep up broken glass. The tremor struck just miles off the coast near Manhattan Beach, minutes from the busy airport during holiday travel. Fox News correspondent Natalie Chuck was preparing for a live hit at the terminal when the ground began to shake: “It was extremely heavy. I have never felt a shock quite like that.” California’s Office of Emergency Services is assessing potential damage and warning residents to brace for aftershocks. Download the Fox News app or go to https://t.co/4HIEkxByeM for more on this developing story. — Fox News (@FoxNews) November 28, 2026

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

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CAPTAN EL MOMENTO EN QUE EL SISMO ROMPE VENTANALES DEL AEROPUERTO DE LOS ÁNGELES 🚨🎥 | Nuevas imágenes muestran cómo el sismo de magnitud 5,0 sacudió las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), provocando la ruptura de ventanales y obligando a los pasajeros a correr para evitar la caída de vidrios. https://t.co/bNVVNTRk0b — News On Demand (@OnDemand_News) November 28, 2026

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», δήλωσε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Λίντσεϊ Λαντζ.

CNN: Ceiling panel damage is seen at LAX after a preliminary magnitude 5.0 earthquake struck Los Angeles on Saturday, November 28 https://t.co/hV09zuVSmF — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) November 28, 2026

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση.