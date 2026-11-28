Ο Ουρουγουανός προπονητής ζητά από τους παίκτες του να μην χαιρετούν τους αντιπάλους, με εξαίρεση τον αρχηγό, και να έχουν διαρκώς στραμμένη την προσοχή τους στον Μάρκος Ρόχο στο Μοντεβιδέο

Με έναν αρκετά ασυνήθιστο τρόπο θέλει να προετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές του ο Αλεξάντερ Μεδίνα, ενόψει του μεγάλου τελικού του Copa Libertadores ανάμεσα στην Εστουντιάντες και την Παλμέιρας. Ο Ουρουγουανός προπονητής φρόντισε να αναρτήσει στα αποδυτήρια μια λίστα με δέκα οδηγίες, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει η ομάδα του την αναμέτρηση.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντεβιδέο, διεκδικώντας το κορυφαίο τρόπαιο της Λατινικής Αμερικής. Ο Μεδίνα, από την πλευρά του, θέλει να οδηγήσει την Εστουντιάντες στην κατάκτηση του τίτλου και έχει φροντίσει να στείλει στους παίκτες του ένα σαφές μήνυμα: στον τελικό δεν αρκεί μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά χρειάζονται ένταση, αποφασιστικότητα και απόλυτη προσήλωση.

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Ανάμεσα στις δέκα εντολές ξεχωρίζουν ορισμένες ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Ο τεχνικός ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να μη χαιρετήσουν κανέναν αντίπαλο, με εξαίρεση τον αρχηγό, να κάνουν εκείνοι το πρώτο σκληρό τάκλιν και να μη δείξουν πόνο σε καμία στιγμή του αγώνα. Μάλιστα, υπάρχει και ειδική αναφορά στον Μάρκος Ρόχο, με την οδηγία κάποιος να έχει διαρκώς στραμμένη την προσοχή του πάνω του.

Οι 10 εντολές του Μεδίνα στους παίκτες της Εστουντιάντες

Η λίστα που έχει αναρτηθεί στα αποδυτήρια περιλαμβάνει τις εξής οδηγίες:

Δεν χαιρετάμε τον αντίπαλο, με εξαίρεση τον αρχηγό του. Παίζουμε δυνατά και με ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν σηκώνουμε τον αντίπαλο από το χορτάρι, εκτός αν αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα σκληρού μαρκαρίσματος. Το πρώτο σκληρό τάκλιν είναι δικό μας. Κερδίζουμε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες. Σε περίπτωση που ξεσπάσει σύρραξη, πρέπει πάντα να υπερέχουμε αριθμητικά σε παίκτες. Δεν δείχνουμε πόνο για τίποτα. Στους τελικούς αρχίζουμε και τελειώνουμε με τους 11 στρατιώτες μας όρθιους. Πάντα κάποιος έχει το νου του στον Μάρκος Ρόχο. Το πιο σημαντικό: Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο.

Η τελευταία οδηγία λειτουργεί ως το κλείσιμο της λίστας και συμπυκνώνει το μήνυμα του Μεδίνα προς τους παίκτες του: όλη η ένταση και η αποφασιστικότητα πρέπει τελικά να μεταφερθούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, με στόχο την κατάκτηση του Copa Libertadores.