Η βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 από την Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ» επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αναγνώρισε πως η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή, ωστόσο έσπευσε να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του, υποστηρίζοντας ότι η Γιουνάιτεντ ήταν ανώτερη από την αντίπαλό της.

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Η Μπρέντφορντ επικράτησε με το εμφατικό 4-0 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League, αφήνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 19η θέση της βαθμολογίας με μόλις οκτώ βαθμούς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να γίνεται όλο και πιο ορατός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν φαίνεται καλό όταν χάνεις με 4-0 από την Λίβερπουλ και σήμερα με 4-0 στο Ολντ Τράφορντ. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και πρέπει να βελτιωθούμε.

Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, δεν έχω τίποτα να πω. Αυτή είναι η κατάσταση και τη γνωρίζαμε όταν ήρθαμε εδώ.

Οι παίκτες έχουν την υποστήριξή μου, αλλά καταλαβαίνουμε τους οπαδούς. Πρέπει να νοιαζόμαστε, να μείνουμε ενωμένοι.

Είμαστε όλοι απογοητευμένοι για διαφορετικούς λόγους και ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις για καταστάσεις μέσα στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα».

«Όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, είχαμε εμείς τον έλεγχο του αγώνα. Οι παίκτες έχουν τη στήριξή μου και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Εμείς αρχίσαμε καλύτερα το ματς και ήμασταν καλύτεροι από την Μπρέντφορντ στα πρώτα 17-20 λεπτά.

Μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ, η ομάδα είχε τον έλεγχο, πρεσάραμε καλά και η οργάνωση ήταν καλή», πρόσθεσε στη συνέχεια.