Την Κυριακή το κόμμα αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα πρώτα 150 ονόματα υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα

Τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το τριήμερο 19-21 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε επίσημα ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας το κόμμα σε τροχιά πλήρους εκλογικής ετοιμότητας κατά το κλείσιμο των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου.

Στη δευτερολογία του ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την πολιτική και οργανωτική αντεπίθεση του φορέα, ο οποίος προχωρά άμεσα στην αποκάλυψη των πρώτων του ψηφοδελτίων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το συνέδριο του Φεβρουαρίου αναμένεται να αποτελέσει τον καθοριστικό σταθμό για τη συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ., αφού κατά τη διάρκειά του θα εκλεγούν η νέα Κεντρική Επιτροπή αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία προς το συνέδριο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε από την πρωτολογία του τη σύσταση τριών κρίσιμων επιτροπών: της Επιτροπής Προγράμματος, της Επιτροπής Καταστατικού και της Επιτροπής Θέσεων.

Οι συγκεκριμένες ομάδες εργασίας θα αναλάβουν να διαμορφώσουν τις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση και τελική έγκριση από το σώμα των συνέδρων, θέτοντας τις ιδεολογικές και οργανωτικές βάσεις του νέου σχήματος.

Οι τέσσερις επιτροπές του Ιδρυτικού Συνεδρίου όπως εγκρίθηκαν ύστερα από πρόταση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη έχουν ως εξής:

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα

Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επιτροπή Καταστατικού

Συντονιστής: Κώστας Γαβρόγλου

Μέλη: Ακρίτας Καϊδατζής, Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Επιτροπή Θέσεων

Συντονιστής: Διονύσης Τεμπονέρας

Μέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης.

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)

Συντονιστής: Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Μέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.

Διαφήμιση

Ώρα ψηφοδελτίων

Η εκλογική προετοιμασία τρέχει με γοργούς ρυθμούς, με την ΕΛ.Α.Σ. να περνά άμεσα στην αντεπίθεση και σε επίπεδο προσώπων.

Την Κυριακή το κόμμα αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα πρώτα 150 ονόματα υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει να δείξει πολιτική δυναμική και ανανέωση, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση των υποψηφίων για τις μεγάλες περιφέρειες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την εκλογική μάχη.