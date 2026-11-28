Ο 16χρονος Περουβιανός δημιουργός περιελήφθη στην επίσημη τελετή έναρξης του αγώνα στο Μοντεβιδέο, όπου μίλησε στους θεατές για την εκπλήρωση του μεγάλου του ονείρου

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε στον τελικό του Copa Libertadores 2026. Ο Κλίβερ Ουαμάν Σάντσες, γνωστός ως Pol Deportes, βρέθηκε στο επίκεντρο της τελετής έναρξης της αναμέτρησης ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Εστουδιάντες, στο ιστορικό «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο, έναν χρόνο μετά την περιπέτεια που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική.

Η διαδρομή του 16χρονου Περουβιανού είναι πραγματικά ξεχωριστή. Το 2025 είχε ταξιδέψει περίπου 18 ώρες από την περιοχή της Ανταουάιλας μέχρι τη Λίμα, με όνειρο να καλύψει δημοσιογραφικά τον τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στη Φλαμένγκο και την Παλμέιρας. Δεν κατάφερε, όμως, να εξασφαλίσει διαπίστευση για να μπει στο «Μονουμεντάλ», λόγω της ηλικίας του.

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Αυτό δεν τον σταμάτησε. Μαζί με τον αδελφό του αναζήτησε έναν διαφορετικό τρόπο να πραγματοποιήσει το όνειρό του και τελικά ανέβηκε σε έναν λόφο κοντά στο γήπεδο. Με ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τρίποδο και ένα μικρόφωνο, έστησε εκεί τη δική του αυτοσχέδια θέση περιγραφής και μετέδωσε ζωντανά τον αγώνα, έχοντας θέα προς το στάδιο.

Η εικόνα του νεαρού να περιγράφει τον τελικό από την κορυφή του λόφου έγινε viral. Η προσπάθειά του συγκίνησε φιλάθλους και δημοσιογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το όνομα του Pol Deportes απέκτησε τεράστια δημοσιότητα.

Από τον λόφο στο ιστορικό «Σεντενάριο»

Έναν χρόνο αργότερα, η ιστορία του είχε μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Ο νεαρός δημιουργός ταξίδεψε στο Μοντεβιδέο για τον τελικό του 2026 και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να αναζητήσει κάποιο σημείο έξω από το γήπεδο για να κάνει τη δουλειά του.

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Αντίθετα, βρέθηκε μέσα στο Estadio Centenario, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή έναρξης της αναμέτρησης ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Εστουδιάντες. Μάλιστα, μίλησε μπροστά στους θεατές, θυμήθηκε τη στιγμή που πριν από έναν χρόνο περιέγραφε τον τελικό από το βουνό και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για όσα κατάφερε να ζήσει.

«Πριν από έναν χρόνο ανέβηκα σε ένα βουνό για να περιγράψω τον σημαντικότερο τελικό της ηπείρου, με ένα τηλέφωνο και ένα όνειρο. Ήθελα το χωριό μου να αισθανθεί την ίδια συγκίνηση και το ίδιο πάθος με σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα βρισκόμουν εδώ, ζώντας αυτή την ιστορία από μέσα».

Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τη φράση «Καλώς ήρθατε, σήμερα παίζουμε για την αιώνια δόξα», δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

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Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Η διαδρομή του Pol Deportes αποτελεί μια από τις πιο όμορφες ανθρώπινες ιστορίες που συνδέθηκαν με το Copa Libertadores. Από ένα αυτοσχέδιο στούντιο στην κορυφή ενός λόφου, χωρίς πρόσβαση στο γήπεδο, βρέθηκε μέσα σε έναν χρόνο να συμμετέχει στην επίσημη τελετή ενός από τους σημαντικότερους αγώνες του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου.

Πέρυσι έπρεπε να βρει τρόπο να μεταδώσει τον τελικό από μακριά. Φέτος, τον υποδέχθηκε το ίδιο το γήπεδο. Και κάπως έτσι, το παιδί που δεν κατάφερε να περάσει τις πύλες του «Μονουμεντάλ» το 2025 έγινε ένα από τα πρόσωπα της μεγάλης βραδιάς στο «Σεντενάριο» το 2026.