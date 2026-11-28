Οι διάλογοι για τις εικονικές διαμονές, τα χρήματα που κατέληγαν στις τσέπες των μελών του κυκλώματος και η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που ερευνάται

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με πρωταγωνιστές ένστολους και ξενοδόχους φέρνει στο φως το MEGA. Οι διάλογοι για τις εικονικές διαμονές, τα χρήματα που κατέληγαν στις τσέπες των εμπλεκομένων και η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα.

Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ένστολοι και ξενοδόχοι έρχονται στο φως, μέσα από μηνύματα και καταγεγραμμένες συνομιλίες που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

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Οι διάλογοι αποτυπώνουν τον μηχανισμό που φέρεται να είχε στηθεί με εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ξενοδοχεία, μέσω των οποίων οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν χρήματα από το Δημόσιο, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές για πραγματικές διανυκτερεύσεις.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία μεταξύ ξενοδόχου και λιμενικού, στην οποία συζητούν για το διάστημα που θα εμφανιζόταν ως χρόνος διαμονής, προκειμένου να δικαιολογηθεί η καταβολή των σχετικών χρημάτων.

Ξενοδόχος: «Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;»

Λιμενικός: «Ναι».

Ξενοδόχος: «Οπότε το κόβω σερί. 84 ημέρες».

Λιμενικός: «Σωστά».

Σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το MEGA, ένας από τους κατηγορούμενους ένστολους εμφανίζεται να έχει εισπράξει από το Δημόσιο 6.720 ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις δυόμισι μηνών. Το ποσό φέρεται να καταβλήθηκε μέσω της υπηρεσίας του, με την αιτιολογία της διαμονής, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος δεν είχε καταβάλει ποτέ τα αντίστοιχα χρήματα στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να τα κρατήσει.

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Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η συγκεκριμένη πρακτική, με τον ξενοδόχο να εξηγεί ότι ο ένστολος μπορούσε να εισπράττει μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που κατέβαλλε πραγματικά.

«Έτσι το κάνουμε παντού, άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104, συν τα 40 ευρώ το φαγητό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη συνομιλία.

Η μαρτυρία του πατέρα συλληφθείσας

Την ίδια ώρα, ο πατέρας μίας από τις γυναίκες που συνελήφθησαν για την υπόθεση, η οποία εργαζόταν στο λογιστήριο της επιχείρησης της φερόμενης ως κεντρικού προσώπου με το όνομα Μαρκέλλα, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κόρη του ήταν απλώς υπάλληλος και δηλώνει συντετριμμένος από τις εξελίξεις.

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν μας έχουν αφήσει. Η κόρη μου υπάλληλος ήταν, μια απλή υπάλληλος ήταν. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε.

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Οι οδηγίες για άμεση τραπεζική μεταφορά και η δεύτερη οργάνωση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η δράση δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, με κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να δίνει οδηγίες σε αστυνομικό για την πραγματοποίηση τραπεζικής μεταφοράς, επιμένοντας μάλιστα ότι τα χρήματα θα έπρεπε να πιστωθούν άμεσα, ώστε να εμφανιστούν στον λογαριασμό την ίδια στιγμή.

«Γιώργος»: «Μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά, πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα».

Αστυνομικός: «Ωραία, θα πάω κατά τις τρεις και μισή όμως».

«Γιώργος»: «Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με την άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου, κατάλαβες;».

Η συνολική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των δύο οργανώσεων ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, δύο από τους κατηγορούμενους, μέσω των συνηγόρων τους, εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να εκχωρήσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της φερόμενης ζημίας.