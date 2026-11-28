Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός του ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του 1ου ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το patrisnews, ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο, φέρεται να εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε προπορευόμενο φορτηγό.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός του ΙΧ.