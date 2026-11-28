Περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, ενώ στην κορύφωση των φαινομένων οι διακοπές ηλεκτροδότησης είχαν επηρεάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά

Σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που εκδηλώθηκε ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, με ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, ενώ στην κορύφωση των φαινομένων οι διακοπές ηλεκτροδότησης είχαν επηρεάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή.

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Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ηλεκτροδότησης που επικαλείται το ABC News, περίπου το ένα τρίτο των νοικοκυριών που παρέμεναν χωρίς ρεύμα εντοπίζονταν στην Πενσιλβάνια.

Zeke Orzech/via Reuters

Οι θυελλώδεις άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι παράκτιες πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οδικά δίκτυα. Συνεργεία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές, επιχειρώντας να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και καλώδια και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση.

Άνεμοι έως 113 χλμ./ώρα και εκτεταμένες ζημιές

Η κακοκαιρία έπληξε την Πέμπτη μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, από τη Βόρεια Καρολίνα έως τη Μασαχουσέτη, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 80 έως 113 χλμ./ώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια και προβλήματα στην κυκλοφορία.

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Ιδιαίτερα επιβαρυμένες ήταν και οι παράκτιες περιοχές, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι, σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ρεκόρ παλίρροιας στο Νιου Τζέρσεϊ

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στο Νιου Τζέρσεϊ και στην περιοχή του κόλπου Τσέζαπικ, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές στάθμες νερού.

Στο Κέιπ Μέι, η στάθμη της θάλασσας έφτασε τα 2,87 μέτρα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει μετρηθεί στην περιοχή.

Millions Face Blackout In The USA! 70 Million Under Flood Warnings, 300+ Flights Delayed. A powerful wave of severe weather is threatening Thanksgiving across the United States. #USA #Thanksgiving #PowerOutage #Flooding #Virginia https://t.co/RF8XFLCu7U — Ravinder Singh (@ravindraJourno) November 26, 2026

Στο Ατλάντικ Σίτι, η στάθμη ανήλθε στα 2,52 μέτρα, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή από το πέρασμα του τυφώνα Σάντι το 2012.

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🚨 Scary floods across New Jersey in USA. https://t.co/Z4d3LS6ZTz — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 27, 2026

Η άνοδος των υδάτων προκάλεσε παράκτιες πλημμύρες, επιδεινώνοντας τα προβλήματα στις περιοχές που ήδη δοκιμάζονταν από τους ισχυρούς ανέμους.

Έως 229 χιλιοστά βροχής στη Βόρεια Καρολίνα

Μεγάλες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν επίσης στην ανατολική Βιρτζίνια και στη Βόρεια Καρολίνα.

Από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, το ύψος της βροχής κυμάνθηκε σε πολλές περιοχές από 76 έως 127 χιλιοστά. Στο Έμεραλντ Άιλ της Βόρειας Καρολίνας, ωστόσο, έφτασε τα 229 χιλιοστά, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Την Παρασκευή, η κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανακοίνωσε, οι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες ηλεκτροδότησης, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

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Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή

Την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν αρχικά στις μεσοδυτικές πολιτείες και στη συνέχεια το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα.

Οι βροχές προβλέπεται να φτάσουν στην ανατολική ακτή τη Δευτέρα, προκαλώντας νέα ανησυχία σε περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών των αρχών παραμένουν η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και η αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες και τις πτώσεις δέντρων.