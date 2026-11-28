Η Ίπσουιτς και η Άστον Βίλα πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στο «Πόρτμαν Ρόουντ», με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δύο φορές στο παιχνίδι, στερώντας από το σύνολο του Ουνάι Έμερι τη νίκη.

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Η Άστον Βίλα ξεκίνησε καλύτερα και άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό. Ο Μανζάμπι βρήκε τον Άλισον μέσα στην περιοχή και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1.

Η απάντηση της Ίπσουιτς ήταν άμεση, καθώς μόλις 121 δευτερόλεπτα αργότερα ο Έμερσον εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα έπειτα από κόρνερ του Ενσίσο και ισοφάρισε.

Στο 27′ οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά το προβάδισμα. Μετά από κόρνερ του ΜακΓκιν, κεφαλιά του Λίντελοφ και πάσα του Πάου Τόρες, ο Γκόμες έστειλε εντυπωσιακά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Έμερσον είχε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ίπσουιτς μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 56′. Ο Ντέιβις αξιοποίησε τη σέντρα του Ενσίσο και με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-2.

Η Άστον Βίλα προσπάθησε να απαντήσει, όμως ο Γουόλτον πραγματοποίησε δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε προσπάθειες των ΜακΓκιν και Τόρες στο 66′. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, χωρίς όμως να βρουν το γκολ της νίκης.

Με την ισοπαλία, η Άστον Βίλα έφτασε τους 15 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση, ενώ η Ίπσουιτς ανέβηκε στους 12 και καταλαμβάνει τη 15η θέση.

Ίπσουιτς (Ο΄ Νιλ): Γουόλτον, Ουατάρα, Ντιόπ, Ο΄Σέι, Ντέιβις, Λούκιτς, Παλάσιος (68′ Φλορεντίνο), Φατάου, Ενσίσο, Κλαρκ (74′ Φιλοτζίν), Έμερσον (74′ Φλέμινγκ).

Άστον Βίλα (Έμερι): Σουζούκι, Χάργουντ-Μπέλις (68′ Κας), Λίντελοφ, Τόρες, Μάατσεν, Καμαρά, Γκομές (78′ Γκορέτσκα), Άλισον (68′ Εμπάγιε), ΜακΓκίν (78΄ Μπάρκλεϊ), Μανζάμπι, Τζάκσον (82′ Μάτζο).