Με το πολύτιμο διπλό που απέσπασε η Ράγιο Βαγιεκάνο στην έδρα της Ρεάλ Μπέτις, η ομάδα έφτασε τους 15 βαθμούς και βρέθηκε στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού

Τρεις αναμετρήσεις περιλάμβανε η δράση του Σαββάτου (28/11) για τη 14η αγωνιστική της La Liga, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να παίρνει σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στην Έλτσε, επικρατώντας με 3-2 και ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ρεάλ Μπέτις, ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε με 4-3 της Μάλαγα σε ένα παιχνίδι με επτά γκολ και συναρπαστική εξέλιξη.

Ρεάλ Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο 0-1: Πολύτιμο διπλό με σκόρερ τον Ντε Φρούτος

Σπουδαία βαθμολογική ανάσα πήρε η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο «Στάδιο δε Λα Καρτούχα», για τη 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισαν ένα αποτέλεσμα που τους απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη.

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Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημειώθηκε στο 72ο λεπτό. Ο Ίσι Παλαθόν δημιούργησε τη φάση και ο Χόρχε Ντε Φρούτος ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθεια, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Μπέτις προσπάθησε να αντιδράσει μετά το γκολ, αναζητώντας την ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην αμυντική λειτουργία της Ράγιο. Οι γηπεδούχοι είχαν ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, με 52% έναντι 48%, ενώ δημιούργησαν και περισσότερες τελικές προσπάθειες, 12 έναντι 10. Η αποτελεσματικότητα, ωστόσο, ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά.

Με αυτό το τρίποντο, η Ράγιο έφτασε τους 15 βαθμούς και βρέθηκε στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Μπέτις παρέμεινε στους 27 βαθμούς και έχασε έδαφος στη μάχη των πρώτων θέσεων, καθώς Ατλέτικο, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα βρίσκονται πλέον στους 31, 33 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, έχοντας και αγώνα λιγότερο.

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Μάλαγα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4: Επτά γκολ σε ένα χορταστικό παιχνίδι

Σε μια αναμέτρηση με καταιγιστικό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Μάλαγα, επικρατώντας με 4-3. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με τρία γκολ διαφορά, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Η Αθλέτικ άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με τον Σανθέτ, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Μπερενγκέρ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η Μάλαγα απάντησε άμεσα με τον Καγιούστε στο 36′, όμως ο Νίκο Γουίλιαμς έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 1-3 στο 38′. Πριν από την ανάπαυλα, στο 44′, ο Ρινκόν ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ, διαμορφώνοντας το 1-4.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Μόλις στο 49ο λεπτό, ο Νίνο μείωσε σε 2-4 και έδωσε νέα πνοή στη Μάλαγα. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε ξανά στο 82′, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμορφώνοντας το 3-4.

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Ο Αντριάν Νίνο έφτασε έτσι τα επτά γκολ σε δέκα συμμετοχές, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα. Η Αθλέτικ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της έπειτα από 13 αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση με 19 βαθμούς, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Η Μάλαγα παρέμεινε στην τελευταία θέση, χωρίς νίκη, με πέντε ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Διπλό και προσωρινή δεύτερη θέση για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Έλτσε, επικρατώντας με 3-2 και ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα στα πρώτα επτά λεπτά, ενώ στη συνέχεια βρήκε και τρίτο γκολ πριν από την ανάπαυλα.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους φιλοξενούμενους. Στο 5ο λεπτό, η Ατλέτικο κέρδισε πέναλτι, όταν ο Γκριμάλντο τσίμπησε την μπάλα μέσα στην περιοχή και δέχθηκε πάτημα από τον Ρεντόντο. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, γράφοντας το 0-1.

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Η πίεση των «ροχιμπλάνκος» απέδωσε ξανά μόλις δύο λεπτά αργότερα. Έπειτα από νέο λάθος του Ρεντόντο, ο Λι έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό για το 0-2.

Η Έλτσε κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 26′. Ο Νέτο εκμεταλλεύτηκε το αδύναμο γύρισμα του Πουμπίλ προς τον Όμπλακ και με πλασέ από τα αριστερά μείωσε σε 1-2. Η απάντηση της Ατλέτικο, όμως, ήρθε πριν από την ανάπαυλα. Στο 41ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν μόλις τέσσερις πάσες για να φτάσουν από την άμυνα στην επίθεση, με τον Χούλιαν Άλβαρεζ να ολοκληρώνει τη συνεργασία των Σιμεόνε και Μπαένα, διαμορφώνοντας το 1-3.

Η Έλτσε δεν άργησε να μειώσει ξανά. Στο 48′, ο Σανγκαρέ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Χάντσκο και άλλαξε πορεία, ξεγελώντας τον Όμπλακ για το 2-3.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, ενώ και η Ατλέτικο αναζήτησε χώρους για να τελειώσει οριστικά την υπόθεση νίκη. Παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν εκατέρωθεν στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε και οι Μαδριλένοι έφυγαν με τους τρεις βαθμούς.

Με αυτή τη νίκη, η Ατλέτικο έφτασε τους 34 βαθμούς και προσπέρασε προσωρινά τη Ρεάλ Μαδρίτης, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της La Liga.

Η βαθμολογία της La Liga: