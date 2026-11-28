Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της πρωτεύουσας της Αλβανίας, με τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών να διαρκούν περίπου 10 ώρες

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο των Τιράνων, με τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών να διαρκούν περίπου 10 ώρες – Πετροπόλεμος, μολότοφ, χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση

Με εκτεταμένα επεισόδια, συγκρούσεις και δεκάδες τραυματίες ολοκληρώθηκε η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στα Τίρανα, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Αλβανίας.

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Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και εξελίχθηκε σε πολύωρη αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με τα επεισόδια να διαρκούν περίπου 10 ώρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επανειλημμένες συγκρούσεις, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να απωθήσουν το πλήθος.

Fireworks explode amid an anti-government protest by students on Albania’s Independence Day in Tirana, Albania, November 28, 2026. REUTERS/Florion Goga

Από την πλευρά τους, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο και τις συγκρούσεις να επεκτείνονται σε διαφορετικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.

Αρχικά, η ένταση εκδηλώθηκε κοντά στο πρωθυπουργικό γραφείο, ωστόσο στη συνέχεια τα επεισόδια κλιμακώθηκαν και στην πλατεία «Σκεντέρμπεη». Παράλληλα, αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια κρατικών υπηρεσιών, ενώ το κέντρο των Τιράνων μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Αλβανίας, συνολικά 35 άτομα προσήλθαν σε νοσοκομειακές δομές για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται αστυνομικοί, διαδηλωτές, δημοσιογράφοι, περαστικοί, αλλά και ένας εργαζόμενος σε υπηρεσία ασφαλείας.

Demonstrators walk amid plumes of smoke during an anti-government protest by students on Albania’s Independence Day in Tirana, Albania, November 28, 2026. REUTERS/Florion Goga

Η ένταση αποκλιμακώθηκε έπειτα από περίπου 10 ώρες, οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδήλωση, η οποία σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένες συγκρούσεις στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας.