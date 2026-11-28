Ο Κίμι Αντονέλι κατέλαβε τη δεύτερη θέση συμπληρώνοντας το ένα-δύο για τη Mercedes, εκφράζοντας ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για τη σειρά των οδηγών στην πίστα

Ο Κίμι Αντονέλι είχε δείξει τις δυνατότητές του στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix του Κατάρ, όμως στις κατατακτήριες ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κυριάρχησε σε όλα τα σκέλη της διαδικασίας και εξασφάλισε την pole position, αξιοποιώντας στο έπακρο την απόδοση της W17 στην πίστα του Λουσέιλ.

Ο Ράσελ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο τόσο στο Q1 όσο και στο Q2, ενώ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο Q3 με επίδοση 1:21.695, που του χάρισε την πρώτη θέση της εκκίνησης. Ο Αντονέλι περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι και στις δύο προσπάθειές του στο τελευταίο σκέλος βρέθηκε στην πίστα μπροστά από τον ομόσταβλό του.

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Η McLaren εξασφάλισε την τρίτη και την τέταρτη θέση, με τον Λάντο Νόρις να επικρατεί στη μεταξύ του μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι. Πίσω τους βρέθηκαν οι οδηγοί της Red Bull, με τον Ίσακ Χατζάρ να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση και να αφήνει έκτο τον Μαξ Φερστάπεν, νικητή των τριών προηγούμενων αγώνων στο Κατάρ.

Αντίθετα, η Ferrari δεν κατάφερε να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις. Ο Σαρλ Λεκλέρ περιορίστηκε στην έβδομη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε ένατος, πίσω από τον εντυπωσιακό Άρβιντ Λίντμπλαντ. Οι δύο Racing Bulls βρέθηκαν στην όγδοη και τη δέκατη θέση, με τον Λίαμ Λόσον να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Η εξέλιξη των κατατακτηρίων

Ο Ράσελ έδειξε από το Q1 πως είχε τον έλεγχο της διαδικασίας, ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος με τον καλύτερο χρόνο. Οι Mercedes, Red Bull, McLaren και Ferrari επέλεξαν να περιοριστούν σε μία προσπάθεια με φρέσκα ελαστικά, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί των κορυφαίων ομάδων δεν χρειάστηκε να επιστρέψουν στην πίστα για δεύτερο γύρο.

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Εξαίρεση αποτέλεσαν οι δύο οδηγοί της McLaren. Οι Νόρις και Πιάστρι πραγματοποίησαν επιπλέον προσπάθεια, χρησιμοποιώντας μάλιστα μεταχειρισμένη μαλακή γόμα, σε ένα πρώτο σκέλος που κύλησε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις για τα μεγάλα ονόματα.

Η συνέχεια αποδείχθηκε δύσκολη για τις Haas, Alpine και Audi, καθώς καμία από αυτές δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί στο Q3. Ο Όλιβερ Μπέρμαν έμεινε στην 11η θέση, χάνοντας για ελάχιστο χρόνο την πρόκριση από τον Λίαμ Λόσον. Ακολούθησαν οι Πιέρ Γκασλί, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, Φράνκο Κολαπίντο, Γκάμπριελ Μινί και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Ράσελ ήταν και πάλι ο ταχύτερος στο Q2, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση και βάζοντας τις βάσεις για την τελική μάχη της pole position.

Ο Ράσελ κυριάρχησε στο Q3 και πήρε την pole

Στο τελευταίο σκέλος, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes μπήκε δυνατά από την πρώτη προσπάθεια, σημειώνοντας έναν εξαιρετικό χρόνο, με τον δεύτερο τομέα του γύρου του να ξεχωρίζει. Ο Αντονέλι βρέθηκε στη δεύτερη θέση, μόλις 175 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του, διατηρώντας την πίεση μέχρι το τέλος.

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Ο Ράσελ, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη δεύτερη προσπάθεια και με χρόνο 1:21.695 εξασφάλισε την pole position στο Κατάρ. Ο Αντονέλι συμπλήρωσε το 1-2 της Mercedes, παρά τη δυσαρέσκειά του για τη σειρά με την οποία βρέθηκαν οι δύο οδηγοί στην πίστα κατά τις προσπάθειές τους.

Πίσω από τις Mercedes, ο Νόρις επικράτησε του Πιάστρι και κατέλαβε την τρίτη θέση, με τον Αυστραλό να ακολουθεί τέταρτος. Ο Χατζάρ ήταν πέμπτος, μπροστά από τον Φερστάπεν, ενώ ο Λεκλέρ πήρε την έβδομη θέση για τη Ferrari.

Στην όγδοη θέση βρέθηκε ο Λίντμπλαντ, με τον Χάμιλτον να ακολουθεί ένατος και τον Λόσον να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα. Η Ferrari δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό που θα της επέτρεπε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, με τον Λεκλέρ να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση της ομάδας στις κατατακτήριες.