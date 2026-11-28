Ο 24χρονος ήταν γόνος ιδιαίτερα γνωστής οικογένειας στο Ηράκλειο, ενώ φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 24χρονου νέου, ο οποίος προερχόταν από ιδιαίτερα γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της πόλης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο (28/11) μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στην Αθήνα, από την καθαρίστρια που μπήκε στην κατοικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Creta24, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια του θανάτου του.

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Σύμφωνα με το Creta24, ο 24χρονος ήταν γόνος ιδιαίτερα γνωστής οικογένειας του Ηρακλείου. Ο πατέρας του δραστηριοποιείται στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, ενώ η μητέρα του διατηρεί μεγάλη επιχείρηση στον εμπορικό κλάδο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι οριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.