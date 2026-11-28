Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Πρέμελ και Χάκες, αλλά η Άιντραχτ απάντησε ισάριθμες φορές με τους Κνάουφ και Εμπνουτάλιμπ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Στουτγκάρδης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην MHPArena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga. Οι γηπεδούχοι πήραν δύο φορές το προβάδισμα, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις, με το τελικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει την εικόνα ενός αγώνα με καλό ρυθμό και σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Η Στουτγκάρδη άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, όταν ο Πρέμελ αξιοποίησε την πάσα του Ντεμίροβιτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Άιντραχτ, ωστόσο, δεν πήγε πίσω στο σκορ στα αποδυτήρια, καθώς ο Κνάουφ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι δύο ομάδες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα. Στο 53′, ο Χάκες έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Στουτγκάρδη με κεφαλιά, όμως η απάντηση της Άιντραχτ ήρθε εννέα λεπτά αργότερα. Στο 62′, ο Εμπνουτάλιμπ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετές φάσεις και από τις δύο πλευρές, με τη Στουτγκάρδη να καταγράφει πέντε τελικές προσπάθειες και δύο στην εστία, έναντι 12 και πέντε αντίστοιχα της Άιντραχτ. Άλλωστε, πρόκειται για δύο ομάδες των οποίων οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν προσφέρει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Bundesliga.

Οι συνθέσεις:

Στουτγκάρδη: Σάιμεν, Χάκες, Σαμπό, Ένρικς, Λίβελιν, Πρέμελ, Κάρατσορ, Μίτελσταντ, Νάρτι, Ούνταβ, Ντεμίροβιτς.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Ατουμπόλου, Κνάουφ, Μπρασιέ, Κοχ, Μπάουμ, Ντοάν, Ονιεντίκα, Γκέτσε, Σαϊμπί, Εμπνουτάλιμπ, Μπούρκαρντ.

Η βαθμολογία της Bundesliga: